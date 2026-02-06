Tras feminicidio de menor, pareja queda vinculada a proceso

Una pareja fue vinculada a proceso por el delito de feminicidio en agravio de una menor en el Estado de México, el cual se cometió en la colonia en Santiago Tlacotepec, en el municipio de Toluca.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que se pudieron aportar los elementos de prueba suficientes para que un juez vincula a proceso a Mario Antonio "N" y Fátima "N" por dicho delito.

“De acuerdo a las primeras indagatorias iniciadas por el Agente del Ministerio Público, el 9 de enero de este año, la menor se encontraba en un domicilio ubicado en Santiago Tlacotepec, en Toluca, cuando aparentemente fue agredida físicamente por el hoy detenido, hasta privarla de la vida para después huir del lugar”.

Poco después, al lugar del crimen llegó Fátima “N”, quien llevó a la víctima a un hospital en ese municipio; sin embargo, los médicos no pudieron hacer algo por a menor, pues ya no contaba con signos vitales.

No solo eso, también notaron que el cuerpo tenía huellas producidas por violencia, lo que llevó a su deceso, por lo que dio aviso a las autoridades.

Pareja ingresa a prisión

Una vez que se tuvo conocimiento del feminicidio, el Ministerio Público comenzó la investigación correspondiente, la cual permitió recabar información que permitiera acreditar la responsabilidad de Mario Antonio "N" y Fátima "N", después de esto se solicitó ante un juez las órdenes de aprehensión.

“Una vez detenidos e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición del Órgano Jurisdiccional, quien, tras analizar los datos recabados y aportados por esta Fiscalía, determinó su vinculación a proceso, por lo que les impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada, estableciendo un plazo de tres meses para el cierre de la investigación”, añadió la FGJEM.

Intenta aparentar suicidio

En otra vinculación a proceso, también por el delito de feminicidio, se procedió contra Jesús Alberto "N", quien cometió dicho agravio en contra de una adolescente en el municipio de Texcoco.

En la investigación se estableció que el imputado y la víctima, quienes tenían un lazo familiar, estaban dentro de una vivienda en la colonia San José Texopa, cuando el hombre comenzó a agredirla hasta causarle la muerte.

El juz les impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada Foto: Especial

“Tras presumiblemente haber cometido el ilícito y con el propósito de desviar las investigaciones, el probable implicado trasladó el cuerpo al patio de la vivienda para simular un suicidio”.

Sin embargo, conforme avanzó la investigación, se identificó al presunto responsable de terminar con la vida de la joven, por lo que fue detenido e ingresado a una cárcel en donde permanecerá como medida cautelar.

*DRR*