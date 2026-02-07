Muerte de motociclista en la México-Pachuca: momento exacto del impacto

Un motociclista perdió la vida luego de ser impactado por un automovilista en la autopista México-Pachuca, a la altura de El Vigilante.

El pasado viernes 6 de enero fue un día trágico, luego de que, según primeros reportes, un automóvil Suzuki Swift color gris impactó a una motocicleta Yamaha FZ250, lo que provocó que el conductor de la moto saliera proyectado.

El cuerpo del motociclista rodó aproximadamente 15 metros desde el punto del impacto. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y determinaron que el hombre de aproximadamente 35 años ya no contaba con signos vitales.

Momento exacto del impacto a motociclista en la México-Pachuca

En redes sociales se ha filtrado el momento exacto en que ocurrió el accidente en la autopista México-Pachuca.

Cámaras de vigilancia instaladas en la zona captaron cuando el automovilista terminó por embestir a la motocicleta, misma de donde salir proyectado el conductor y quedó metros más adelanto, tirado en el asfalto.

Aunque no de manera muy clara, el clip muestra cómo el automovilista se incorpora al carril para ir dirección a Indios Verdes, Ciudad de México (CDMX), cuando embiste al motociclista que iba sobre dicho carril.

Versión apuntaba exceso de velocidad

Cabe destacar que antes del video filtrado en redes sobre el accidente, circulaba una versión que indicaba que el motociclista habría derrapado al parecer por conducir a exceso de velocidad y falta de precaución.

Con las imágenes difundidas quedó claro que el motociclista fue impactado por atrás por el automovilista, lo que ocasionó la muerte del conductor del vehículo de dos ruedas.

Pese a ello, aún no se ha podido esclarecer la mecánica de los hechos, en especial si el conductor del auto embistió al motociclista de manera intencional o fue un mero accidente.

*mvg*