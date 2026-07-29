Locutor y cantante Sergio 'Checo' Padilla fue asesinado en Ecatepec ¿se trató de un asalto?

El cantante de regional mexicano y locutor de radio Sergio “Checo” Padilla fue asesinado en el municipio de Ecatepec en el Estado de México cuando se dirigía en su vehículo a una cita familiar.

Así quedó la camioneta Especial

Checo Padilla circulaba sobre la Avenida R1 en la colonia Las Palmas en Ecatepec cuando dos sujetos en una motocicleta lo interceptaron para presuntamente asaltarlo, el cantante quiso evadir el supuesto asalto.

Lo atacaron desde una moto

La familia dijo a Imagen Noticias con Nacho Lozano que la Fiscalía General de Justicia del Edomex les explicó que al perder el control de su camioneta el locutor volcó y una vez accidentado los asaltantes le quitaron sus pertenencias. El incidente ocurrió el miércoles, pero fue hasta el sábado que la familia fue notificada por las autoridades y acudió a reconocer el cuerpo a la delegación de la Fiscalía en Las Palmas Ecatepec.

* Especial

El cuerpo del cantante fue entregado totalmente desnudo y ya en estado de descomposición, hasta ahora a la familia no le han entregado ninguna de sus pertenencias, ni su camioneta.

Sergio ‘Checo’ Padilla Especial

La hija de Checo Padilla mencionó que la camioneta tiene tres cámaras para las evidencias y reiteró que no se las han entregado. Les dijeron que fue un asalto, pero no les han dicho cómo fue, ni tienen derecho a la carpeta de investigación.

Checo Padilla de 72 años era reconocido en el mundo de la música regional y por su participación en el programa radiofónico ‘Buenos días’ que inició en la XEW.

La Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión de México condenó el homicidio del Músico y exigió justicia por este hecho.