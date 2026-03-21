Cae ‘El Custodio’ en Edomex; exigía cuota inicial de 200 mil pesos a comerciante

Marco Antonio ‘N’, alias ‘El Custodio’, fue detenido en el municipio de Lerma, en la zona metropolitana de Toluca, Estado de México (Edomex), luego de una orden de aprehensión por el delito de extorsión en contra de un comerciante.

El hombre fue detenido por los hechos ocurridos el 20 de marzo del 2024 cuando la víctima se encontraba laborando en un restaurante bar ubicado en Amomolulco, perteneciente al municipio de Lerma, momento en el que, el hoy investigado y dos personas más arribaron al establecimiento ostentándose como integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán y, a través de amenazas, le exigieron una cantidad inicial de 200 mil pesos para no hacerle daño.

Los sujetos le advirtieron que cada mes tendría que entregar una cuota económica, ya que, en caso de no acceder, atentarían contra su vida, la de su familia y no le permitirían trabajar.

Al no acceder a sus amenazas, el 21 de marzo del 2024, ‘El Custodio’ y otro hombre fueron nuevamente al establecimiento en donde realizaron detonaciones de arma de fuego en contra de la fachada del lugar.

Detención en Lerma

'El Custodio', detenido en Edomex. Especial

Tras los hechos, la Fiscalía inició la investigación e identificó al sujeto como posible partícipe de este ilícito, por lo que solicitó a la Autoridad Judicial la orden de aprehensión correspondiente.

Luego de labores de inteligencia, ubicaron al sujeto y, a través de un despliegue operativo, elementos de las fuerzas de seguridad cumplimentaron el mandamiento judicial en el centro de Lerma.

El sujeto fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lerma a disposición de la Autoridad Judicial, quien determinará su situación jurídica.

¿Quién es ‘El Custodio’?

Las investigaciones de la Fiscalía CDMX señalan que Marco Antonio ‘N’ laboraba como custodio del penal de Lerma donde realizaba la venta estupefacientes para una célula vinculada a un grupo criminal con orígenes en Jalisco, sin embargo, fue cooptado por una organización delictiva con orígenes en Michoacán, una vez que alias ‘El Pecha’ y ‘El Gordo’, lo integraron a la célula en donde se encargaba de reclutar a más personas para esa organización criminal, además de realizar la venta de narcóticos.

‘El Custodio’ está relacionado con diversos ilícitos de alto impacto en la zona comprendida en los municipios de Lerma, San Mateo Atenco y Metepec.

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