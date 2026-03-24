Brigadas del IPN brindarán servicios gratuitos en Nezahualcóyotl

Brigadas multidisciplinarias de Servicio Social Comunitario “Primavera 2026”, integradas por estudiantes y docentes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), brindarán servicios gratuitos a la población y apoyo técnico a distintas áreas del gobierno municipal, contribuyendo al desarrollo social y a la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Nezahualcóyotl, Estado de México.

El presidente municipal Adolfo Cerqueda informó que, del 23 al 29 de marzo, estarán las brigadas como parte del convenio de colaboración entre el gobierno municipal y el IPN, cuyo objetivo es impulsar proyectos de investigación, innovación tecnológica y desarrollo comunitario.

Durante el arranque de actividades, el edil informó que esta es la primera vez que llegan al municipio estas brigadas conformadas por 50 estudiantes y docentes del IPN.

Asimismo, destacó la importancia de que este tipo de proyectos se desarrollen en Nezahualcóyotl, dada la relevancia estratégica del municipio, ya que es paso para el oriente del Valle de México y para la Ciudad de México, donde pueden tener un impacto real en miles de personas.

Estela Contreras Cerón, supervisora de las brigadas multidisciplinarias del IPN, agradeció la oportunidad de trabajar en Nezahualcóyotl, de poder aplicar los conocimientos en territorio y contribuir con acciones reales que impacten en la vida de las personas.

Cabe señalar que los principales rubros en los que colaborarán las brigadas son:

Capacitación para la producción de composta y huertos comunitarios

Captación de agua pluvial para sistemas de riego

Diagnóstico de ordenamiento vial

Instalación y análisis de sistemas de bombeo

Proyectos de desarrollo turístico

Reconocimiento de plantas endémicas mediante visión artificial

Rescate y organización de archivos históricos municipales

En el caso de la capacitación ambiental, las actividades de composta y huertos urbanos se llevarán a cabo en el Zoológico Parque del Pueblo, en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente.

Las Brigadas Multidisciplinarias del IPN son una modalidad de servicio social comunitario, que promueve la participación activa de estudiantes, docentes y personal administrativo en proyectos de intervención con un enfoque integral.

Como parte de esta colaboración, los estudiantes del IPN podrán realizar su servicio social en el municipio de Nezahualcóyotl, fortaleciendo el vínculo entre la academia y el territorio.

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