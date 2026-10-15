Bloqueo deja a Chapingo sin acceso a estación forestal Zoquiapan

Estudiantes y académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) denunciaron que, desde hace un año, no les permiten acceder a la estación forestal Experimental Zoquiapan, lo que afecta investigaciones.

Jovani Torres, alumno de la división de Ciencias Forestales de parte del programa académico de Ingeniería de Restauración Forestal explicó que desde el 15 de octubre del año pasado, los caminos y las entradas a la estación permanecen bloqueadas, por parte de algunos ejidatarios de Río Frío bloquean esos accesos, " se han pronunciado como posesionarios de esas tierras, cuando la universidad tiene acceso a ellas desde hace 50 años y ha sido lugar de tesis, de actividades culturales como la Feria del Hongo, así como prácticas profesionales", apuntó.

La profesora Emma Estrada Martínez, de la división de ciencias forestales señaló que las veces que han entrado los estudiantes con maestros han sido desalojados por parte de supuestos ejidatarios de Río Frío y se les limita el paso.

Citó que hubo incluso una agresión a uno de los responsables de la estación, por lo que se levantó un acta judicial al respecto, pero no habido respuesta.

Ante ello están solicitando la intervención de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar el acceso libre, seguro y permanente a las más de mil 640 hectáreas de la Estación Forestal Experimental Zoquiapan (EFEZ), ubicada en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, área que aseguran es natural protegida de importancia ecológica y científica.

El cierre de caminos y las limitaciones de acceso a la estación representan una grave afectación al desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad Autónoma Chapingo, así como al trabajo académico y científico de otras instituciones de educación superior. Esta situación compromete la formación de estudiantes, la realización de investigaciones y la continuidad de las acciones de manejo, monitoreo y conservación de los ecosistemas de la región", apuntaron.

Resaltaron los inconformes qué desde 1972, la EFEZ ha sido un espacio estratégico para la docencia, la investigación, el servicio universitario y la difusión de la cultura. Durante más de cinco décadas, sus instalaciones y terrenos han contribuido a la formación de profesionales, al desarrollo del conocimiento científico y a la conservación de la biodiversidad del centro de México.

Impedir el acceso a la EFEZ significa obstaculizar actividades académicas esenciales y afectar directamente a cientos de estudiantes, docentes e investigadores. Las consecuencias de estas restricciones también alcanzan al personal administrativo cuyas funciones están vinculadas con las actividades de la estación.

De acuerdo con los registros de la EFEZ, este espacio ha beneficiado no solo a las unidades académicas de la Universidad Autónoma Chapingo, sino también a instituciones de reconocido prestigio nacional, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Colegio de Postgraduados (COLPOS), además de otras universidades y organizaciones.

Entre las actividades afectadas se encuentran las prácticas académicas programadas, la elaboración de tesis, el desarrollo de proyectos de investigación, el monitoreo de ecosistemas, las acciones de manejo y conservación, así como la impartición de cursos y talleres. La interrupción de estas labores limita las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y obstaculiza el trabajo científico que requiere acceso directo y continuo al territorio, agregaron

Ante este panorama, la comunidad universitaria considera indispensable que las autoridades competentes atiendan de manera urgente la problemática y adopten las medidas necesarias para restablecer el acceso a la estación en condiciones de seguridad, continuidad y certeza, para evitar que esta situación continúe perjudicando la educación, la investigación y la conservación ambiental.