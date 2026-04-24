Bajó la percepción de inseguridad en el estado de México

Al cierre de marzo de 2026, la percepción de inseguridad se ubicó en 61.5%, sin embargo, este rango representa una reducción de 2.3 puntos porcentuales en comparación a los 63.8% que se habían registrado en diciembre de 2025.

El gobierno de Delfina Gómez Álvarez participa en la estrategia de seguridad con operativos coordinados con fuerzas federales, donde el Mando Unificado en la zona oriente es encabezado por instancias federales.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la percepción de “miedo” de los ciudadanos se concentra principalmente durante mientras caminan por las calles, usan el transporte público y los cajeros automáticos, entre otras actividades.

Mencionó que la percepción de inseguridad es mayor entre mujeres con el 67.2%, mientras que los hombres registran un 54.6%. Por entidad, en el Estado de México, aún cuando es considerado como uno con los mayores índices delictivos, los datos muestran matices, pues de los ocho municipios evaluados, seis registraron una disminución en la percepción de inseguridad.

Tal es el caso de Toluca que pasó de 80.7% a 75.5%, Nezahualcóyotl tenia 61.9% y logró quedar en 55.5%,

Incluso en la comparación anual, municipios como Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán y Atizapán muestran ajustes a la baja.

Esta reducción tiene que ver con la estrategia de seguridad con operativos coordinados con fuerzas federales, donde el Mando Unificado en la zona oriente es encabezado por instancias federales.

También se han intervenido espacios públicos a través de programas como Senderos Mexiquenses “Caminemos Seguras”, que incluyen iluminación, cámaras y mejoramiento urbano en municipios con alerta de género.

Las medidas se están implementando principalmente en zonas donde la ciudadanía reporta el mayor temor.