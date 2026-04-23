Sentencian a 150 años de prisión a exmando policíaco del Edomex

Adrián Mauricio Sánchez Mitre, quien se desempeñaba como comisionado de Seguridad Pública, en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, fue sentenciado a 150 años de prisión al acreditarse su responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de robo y extorsión en agravio de un comerciante.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) el hecho ocurrió el 4 de enero de 2023, cuando en compañía de seis hombres, todos ellos policías municipales, acudieron al Mercado 29 de junio, en donde la víctima tenía un puesto de ropa.

Al llegar a dicho local, Adrián Mauricio Sánchez Mitre insultó a la víctima y ordenó a sus acompañantes esposarlo y subirlo a una patrulla, lo llevaron a otro sitio manteniéndolo privado de su libertad aproximadamente tres horas”.

Durante su cautiverio, el exjefe policíaco le exigió al comerciante comunicarse con su familia para que le entregaran 10 mil pesos para dejarlo en libertad; sin embargo, al no conseguir el dinero decidió retirarse, pero amenazó de muerte al hombre para evitar que denunciara los hechos.

Acumula sentencia de 40 años

La fiscalía mexiquense informó en febrero que en contra de este mismo sujeto se dictó una sentencia de 40 años por el delito de homicidio, ya que el 23 de enero de 2024, en compañía de otra persona llegó al lugar en donde estaba su víctima, ambos comenzaron a golpearlo y en algún momento el entonces jefe de la policía sacó un arma, disparó en su contra y lo asesinó.

Adrián Mauricio Sánchez fue detenido como parte de la Operación Enjambre, en Michoacán, resultado de las acciones operativas y de investigación realizadas por la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) que busca desmantelar redes de corrupción de funcionarios públicos vinculados con diversos grupos del crimen organizado que operan en el Estado de México”.

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