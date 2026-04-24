Suma mil 146 años de cárcel vs 20 ex funcionarios de Edomex en Operación Enjambre

Con la puesta en marcha de la Operación “Enjambre”, se han obtenido 15 sentencias condenatorias que en conjunto suman mil 146 años y seis meses de prisión contra 20 objetivos considerados prioritarios, entre ellos ex alcaldes, mandos policiales y elementos en activo al momento de los hechos.

La estrategia, diseñada para investigar a servidores públicos presuntamente vinculados con delitos de alto impacto y con grupos criminales en la entidad, se ejecutó en coordinación con el Gabinete de Seguridad Nacional y la Mesa de Paz del Estado de México. Participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad estatal y la propia Fiscalía mexiquense.

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Hallaron 10 víctimas en Nicolás Romero

El operativo surgió tras el hallazgo de restos humanos correspondientes a 10 víctimas en pozos del municipio de Nicolás Romero. Las indagatorias de campo y gabinete permitieron identificar como probables responsables a mandos y policías de esa demarcación. A partir de ahí, se ampliaron las líneas de investigación hacia otras regiones.

De acuerdo con la institución, las pesquisas documentaron la posible intervención de ex presidentes municipales, integrantes de cabildos, comisarios, directores de seguridad y policías en delitos como homicidio, secuestro, secuestro exprés en distintas modalidades, extorsión, evasión y desaparición forzada.

Detalles de las sentencias

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Entre las resoluciones judiciales destaca la sentencia de 70 años de prisión dictada el 16 de diciembre de 2025 contra María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, por homicidio en agravio de integrantes de su administración.

Adrián Mauricio Sánchez Mitre, ex comisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, recibió dos condenas. El 29 de enero de 2026 fue sentenciado a 40 años por homicidio y el 22 de abril del mismo año a 150 años por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

Luis Ángel Nicolás Santos, ex director de Seguridad Pública de Tlatlaya, fue condenado el 9 de julio de 2025 a 50 años por secuestro exprés con fines de robo. Juan Cruz Solano, ex comisario de Coatepec Harinas, recibió 40 años de prisión el 9 de febrero de 2026 por extorsión.

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En el caso de Eulises González Hernández, ex comisario de Acambay, suma dos fallos: 68 años y seis meses por desaparición forzada, dictados el 27 de octubre de 2025, y 47 años y seis meses por extorsión, emitidos el 21 de noviembre del mismo año.

Omar Leyva Montalvo, ex subdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan, fue condenado a 40 años de prisión por extorsión. Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, ex presidente honorífico del DIF de Tonatico, recibió 50 años por secuestro exprés con fines de extorsión.

Edgar Jiménez Ramos, ex funcionario del Ayuntamiento de Santo Tomás, fue sentenciado a un año por evasión. Erick Adrián Hernández Mejía, ex policía municipal de Nicolás Romero, obtuvo 47 años y seis meses por homicidio.

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Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, alias “El Matón”, ex policía de Nicolás Romero, fue condenado a 62 años y seis meses por secuestro exprés. Agustín Gildardo Bringas Álvarez, ex elemento de Santo Tomás, recibió 60 años por secuestro.

Rafael Goribar Martínez y Vianey Analleli Palafox Acuña, ex policías de Ecatepec, fueron sentenciados el 14 de abril de 2026 a 47 años de prisión cada uno por homicidio.

Asimismo, siete policías municipales de Nicolás Romero, Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez, recibieron 46 años y seis meses de prisión por homicidio calificado.

La Fiscalía estatal precisó que la Operación “Enjambre” se mantiene activa y que continúan integrándose carpetas de investigación contra servidores públicos de administraciones actuales y pasadas. Los expedientes, indicó, serán judicializados conforme se consoliden los elementos de prueba ante el Poder Judicial del Estado de México.

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