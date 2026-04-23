Buscan a José Giber Balboa Rosas; desapareció en estación del Mexibús en Coacalco

La familia de José Giber Balboa Rosas pide ayuda para localizarlo, luego de que desapareció el pasado 21 de abril en las inmediaciones de la estación del Mexibús 1a. de Villa, en la colonia San Francisco, municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México.

El día de la desaparición, aproximadamente a las 10:00 horas, Giber Balboa Rosas se encontraba acompañado por su cuñado en la estación del Mexibús; ambos se dirigían a la Central de Abasto. Al momento de subir a la unidad de transporte, el adulto mayor quedó fuera y su acompañante le indicó que se vieran en el andén de la siguiente parada.

El cuñado esperó diez minutos a que el hombre de 70 años lo alcanzara, pero este no llegó, por lo que regresó a la estación donde se separaron. Sin embargo, Balboa Rosas ya no se encontraba ahí.

José Giber Balboa Rosas desapareció en Coacalco, Edomex. Especial.

A partir de ese momento se perdió todo contacto con el adulto mayor, debido a que no contaba con celular ni dinero al momento de su desaparición. Los familiares informaron que solo llevaba consigo una identificación del INAPAM.

Una mujer que se encontraba en la estación 1a. de Villa le contó al cuñado que vio cómo Balboa Rosas salió del Mexibús, cruzó la avenida en dirección a Cosmopol y continuó caminando sobre la avenida López Portillo.

Los familiares denuncian que las autoridades no han dado seguimiento al caso de desaparición, a pesar de haber recurrido a las instancias correspondientes.

Han puesto muchas trabas para recibir los oficios de la denuncia y para que el Mexibús permitiera revisar las cámaras y ver si efectivamente salió de la estación o se subió a otra unidad y se fue más lejos”, señaló Norma Rosales, sobrina del desaparecido.

El hombre no llevaba celular ni dinero al desaparecer. Especial.

Los familiares aseguran que José Giber no conoce la zona donde desapareció y que, debido a su avanzada edad, padece lapsos de demencia.