Entregan apoyos a atletas de Tecámac rumbo a Olimpiada Nacional Conade

El gobierno municipal de Tecámac, Estado de México, entregó apoyos a 37 jóvenes deportistas que representarán al municipio en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, con lo que se reconoce el talento deportivo y fortalecer el desarrollo integral de la juventud.

La alcaldesa Rosi Wong Romero destacó que estos estímulos no solo representan un respaldo económico, sino un reconocimiento al esfuerzo, disciplina y compromiso de los atletas.

Los deportistas competirán en las disciplinas de patinaje, ciclismo de montaña, hockey sobre pasto, taekwondo, karate y básquetbol, consolidando al municipio como un referente en formación deportiva.

Wong Romero anunció un incentivo adicional para quienes obtengan primeros, segundos y terceros lugares, equivalente al apoyo inicial entregado.

La alcaldesa reconoció el papel fundamental de las familias y entrenadores en la formación de los atletas.

Sin los padres de familia no se puede, son el motor que impulsa a estos jóvenes a alcanzar sus metas” expresó.

Asimismo, reafirmó el compromiso de su administración por generar condiciones óptimas para la práctica deportiva, mediante infraestructura adecuada, espacios públicos dignos y programas que fomenten la actividad física en todas las disciplinas.

Wong Romero enfatizó, que en Tecámac “quien se esfuerza tiene respaldo y quien se prepara tiene oportunidades”, al asegurar que su gobierno continuará impulsando el talento local para convertirlo en orgullo del municipio.

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