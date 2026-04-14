¿Qué ocurrió en la estación Tultitlán del Tren Suburbano?

Cuatro adultos quedaron atrapados en el elevador de la estación Tultitlán del Tren Suburbano por espacio de casi dos horas, hasta que forzaron la puerta para poder sacarlos por medio de una rendija.

Los hechos se registraron al filo de las 10 de la mañana, de acuerdo con los afectados, tres mujeres y un hombre, abordaron el elevador y una vez que cerró sintieron un jalón y se detuvo.

Explicaron que por espacio de 20 minutos estuvieron gritando, por momentos se iba a luz, hasta que alguien los escuchó y solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio, quienes al llegar al lugar forzaron la puerta del elevador que quedó entre pisos.

Para poder salir solo quedó una abertura, por donde bajó un elemento de Protección Civil de Tultitlán para poder ayudar a las mujeres, dos de ellas de la tercera edad, y al hombre a salir.

Todos tuvieron que subir a los hombros de los bomberos para impulsarse y poder salir a gatas o arrastrados por las personas que estaban afuera. Fue hasta las 11.40 horas que todos salieron del elevador.

Los usuarios aseguran que desde diciembre dicho elevador no funcionaba, por lo que a adultos mayores y personas con discapacidad se les dificultaba poder usar el transporte, pero supuestamente tenía 15 días en que había sido reparado.

Para evitar que una situación así se repitiera, el elevador quedó clausurado.

*DRR*