Entre música norteña y exigencia de justicia velan a Henry, menor que murió tras ser quemado en tienda de Valle de Chalco

El dolor, la indignación y la exigencia de justicia marcaron el velorio de Henry, el niño de apenas 2 años que murió tras sufrir graves quemaduras durante un ataque a una tienda de conveniencia en Valle de Chalco, Estado de México.

Entre música norteña, aplausos y un ambiente cargado de tristeza, familiares, amigos y vecinos dieron el último adiós al menor, cuyo cuerpo llegó a su hogar este lunes tras permanecer hospitalizado durante 42 días.

La familia del pequeño hizo un llamado a quienes deseen acompañarlos a acudir vestidos de blanco al sepelio, que se llevará a cabo este martes a las 15:00 horas en el antiguo panteón de Valle de Chalco.

Henry resultó gravemente herido el pasado 22 de febrero, cuando acudió junto a su padre a una tienda de conveniencia. En ese momento, sujetos desconocidos incendiaron el establecimiento como parte de una serie de actos violentos presuntamente vinculados a grupos delictivos por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

El menor sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo, lo que lo mantuvo en estado crítico durante semanas, hasta que finalmente perdió la vida.

De acuerdo con testimonios familiares, el pequeño —a quien su abuela Anastasia llamaba cariñosamente “El muchacho” porque él decía ser “chacho”— solo quería comprar una gelatina cuando ocurrió el ataque.

Exigen justicia por la muerte de Henry

Vecinos y allegados han manifestado su enojo por la forma en que murió el menor; aseguraron que se trata de un hecho que no debe quedar impune.

Por este caso, autoridades informaron de la detención de cuatro personas, entre ellas un menor de edad. Sin embargo, aún están pendientes tres órdenes de aprehensión, incluyendo la del presunto autor intelectual del incendio.

La familia insiste en que Henry no debía morir de esa manera y exige que todos los responsables sean llevados ante la justicia.

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vjcm