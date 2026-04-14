Fallece recién nacido abandonado en baños del Tecnológico de Ecatepec

El cuerpo de un recién nacido fue hallado en los baños del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), Estado de México, el personal de intendencia de esa escuela fue quien localizó el menor la mañana de este martes.

El bebé, del sexo masculino, recibió los primeros auxilios por personal médico de la institución, luego fue atendido por paramédicos de Protección Civil Municipal quienes los trasladaron en estado delicado de salud al Hospital José María Rodríguez, ubicado a una calle del TESE.

A pesar de los esfuerzos por médicos del Hospital, se reportó el fallecimiento del pequeño, por lo que se dio parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para que realice las indagatorias correspondientes.

De acuerdo con algunos testimonios, el menor estaba envuelto en papel higiénico y aún tenía la placenta y el cordón umbilical.

Sanciones por abandonar a un menor

En el Código Penal del Estado de México, en el artículo 254, se establece que se comete el delito de abandono de incapaz cuando se deja sola a una persona que no puede valerse por sí misma y se tiene la obligación de procurar su bienestar.

Se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y 30 a 300 días de multa o trabajo a favor de la comunidad, perdiendo además los derechos inherentes a la patria potestad, custodia o tutela, si fuere ascendiente o tutor del ofendido, así como del derecho a heredar si estuviere en aptitud legal para ello”.

Sin embargo, se aclara que no se comete ese delito cuando una mujer que haya solicitado mantener en secreto su identidad en el momento del parto y la reserva sobre el nacimiento, conforme a lo establecido en la ley que regula la materia.

No incurre en este delito la mujer que dé en adopción, en los términos de las leyes y tratados en la materia, haya solicitado mantener en secreto su identidad en el momento del parto y la reserva sobre el nacimiento”.

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