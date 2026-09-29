105 años de cárcel a secuestrador que operaba en el Edomex

Una organización criminal que durante varios años convirtió distintos municipios del Estado de México en su zona de operación para secuestrar personas y exigir fuertes sumas de dinero a cambio de liberarlas recibió un nuevo golpe judicial.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencias condenatorias de 105 y 25 años de prisión contra Javier Miguel Garzón y Esteban Cruz Gutiérrez, respectivamente, luego de acreditar su responsabilidad en diversos hechos de secuestro.

De acuerdo con las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público de la Federación, entre 2010 y 2012 ambos formaron parte de un grupo delictivo dedicado principalmente al plagio de personas en los municipios de Tepetlaoxtoc, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Los Reyes La Paz.

El grupo seleccionaba a sus víctimas para posteriormente interceptarlas de manera violenta. Durante los ataques utilizaban armas de fuego para someterlas y trasladarlas a diferentes casas de seguridad.

Una vez privadas de la libertad, las personas permanecían bajo vigilancia mientras los integrantes de la organización establecían contacto con sus familiares y exigían elevadas cantidades de dinero como condición para dejarlas en libertad.

Las indagatorias permitieron documentar la participación de los acusados en diversos secuestros. En enero de 2014, una vez reunidos los elementos que los vinculaban con al menos cuatro víctimas, el Ministerio Público Federal ejerció acción penal en su contra.

Después de varios procedimientos judiciales, personal ministerial adscrito a la Fiscalía Federal en el Estado de México, perteneciente a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), presentó los elementos probatorios que permitieron obtener las condenas.

Javier Miguel Garzón recibió una pena de 105 años de prisión por su responsabilidad penal en el secuestro de cuatro personas, además de una multa de 392 mil 609 pesos.

En el caso de Esteban Cruz Gutiérrez, la autoridad judicial determinó una condena de 25 años de cárcel por el secuestro de una víctima, así como el pago de una multa de 118 mil 160 pesos.

Además de las penas de prisión y las sanciones económicas, ambos sentenciados deberán cumplir con la reparación del daño establecida por la autoridad judicial.

Javier Miguel Garzón y Esteban Cruz Gutiérrez permanecen recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 “CPS Durango”, ubicado en Gómez Palacio, Durango.