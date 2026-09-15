¿Qué le pasó a Adamari López? Aparece en vivo con una hemorragia en el ojo

Adamari López llamó la atención durante una de sus recientes apariciones en televisión, pero esta vez no fue por su trabajo frente a las cámaras. La conductora y actriz apareció con uno de sus ojos completamente rojo debido a una hemorragia, una imagen que rápidamente generó dudas entre sus seguidores.

Las preguntas sobre qué le había pasado no tardaron en aparecer. En redes sociales comenzaron a circular distintas teorías, pero la propia Adamari decidió aclarar la situación para evitar que sus fans se preocuparan de más.

La puertorriqueña explicó que no sufrió un accidente ni se encuentra enferma. Según contó, todo habría comenzado después de sentir comezón en uno de sus ojos y rascarse. Al hacerlo, se habría lastimado y posteriormente apareció la zona roja que terminó cubriendo prácticamente todo el ojo.

Adamari López explicó qué le pasó en el ojo

La conductora contó hace unos días, mediante un video publicado en Facebook, que inicialmente la lesión parecía mucho más pequeña. Sin embargo, con el paso de las horas, el sangrado se hizo más visible.

Al parecer me lastimé un ojito, no sé qué me hice, esto fue ayer en la tarde. Me empezó a picar el ojo, siento que me rasqué y que me dolió, explicó Adamari.

Después se dio cuenta de que tenía una pequeña zona afectada, pero durante la tarde y la noche el enrojecimiento aumentó hasta extenderse por buena parte del ojo.

La también actriz decidió hablar públicamente del tema porque sabía que seguiría apareciendo en televisión y en sus redes sociales, por lo que su aspecto podía generar todavía más preguntas.

Es un derrame en el ojito y solamente quería comentarles porque muchos de ustedes me van a ver y me van a ver con el ojo así como rojito por todos lados, pero es un derrame nada más, señaló.

De esta manera, Adamari buscó ponerle freno a las especulaciones y explicar directamente a sus seguidores lo que había ocurrido.

Así luce ahora el ojo de Adamari

La conductora volvió a actualizar a sus fans este martes 15 de septiembre y mostró una fotografía en la que se puede notar que el ojo ya presenta una mejoría. La zona roja disminuyó de manera considerable, aunque todavía queda parte del hematoma.

Adamari aprovechó la publicación para agradecer los mensajes que recibió durante estos días y aseguró que continúa en proceso de recuperación.

¡Vamos mejorando! Mi ojito todavía está en proceso, pero poco a poco se va viendo mejor, escribió junto a la imagen.

También agradeció a las personas que estuvieron pendientes de ella y le preguntaron cómo seguía. "He leído sus mensajitos y se siente bonito tanto cariño", agregó.

Preocupa salud de Adamari López Facebook Adamari López

La conductora incluso tomó la situación con un poco de humor y preguntó a sus seguidores qué fue lo primero que pensaron al verla con el ojo completamente rojo. Ella misma reconoció que la apariencia del hematoma también la sorprendió cuando lo vio por primera vez.

La imagen que preocupó a sus seguidores

La publicación provocó comentarios de personas que compartieron experiencias similares y le recomendaron cuidar sus ojos. Algunos usuarios aseguraron haber tenido un sangrado parecido después de rascarse o realizar algún movimiento brusco.

Sin embargo, los comentarios de redes sociales no sustituyen una valoración médica. En el caso de Adamari, lo que se conoce hasta ahora es lo que ella misma explicó públicamente: que comenzó con una molestia, se rascó el ojo y después apareció el derrame.

Por ahora, la conductora continúa con sus actividades habituales y ha mostrado que la lesión va mejorando. Su última actualización también sirvió para tranquilizar a quienes se alarmaron al verla en televisión con el ojo completamente rojo.

Adamari López preocupa a sus fans tras presentarse en vivo Instagram

Así que, ante la pregunta de qué le pasó a Adamari López en el ojo, la explicación que ella dio es sencilla: se habría lastimado accidentalmente al rascarse después de sentir comezón, provocando el derrame que posteriormente se hizo mucho más visible.