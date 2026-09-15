Federica Quijano preocupa por su hijo: lo traslada sedado de Mérida a la CDMX

Federica Quijano volvió a hablar de uno de los momentos más complicados que ha enfrentado como madre. La integrante de Kabah contó que su hijo Sebastián, de 19 años, tuvo una crisis severa en Mérida y fue necesario trasladarlo a la Ciudad de México mientras permanecía sedado.

La cantante habló sobre la situación durante una entrevista para el programa De Primera Mano, donde explicó que la crisis fue tan fuerte que tuvo que tomar la decisión de llevar a su hijo a la capital del país. En el viaje también la acompañó su pareja, Vanessa Rodríguez.

Tuvo una crisis muy, muy, muy fuerte y me lo tuve que traer de Mérida, nos lo trajimos sedado para acá, relató Federica.

La cantante explicó que la ayuda de Vanessa fue importante durante el traslado, sobre todo porque Sebastián ya es un joven adulto y físicamente es más grande que ella.

Vane me ayudó a traerlo porque evidentemente ya es más grande que yo, comentó.

Hasta ahora, Federica no ha informado públicamente cuál es el estado actual de Sebastián ni ha confirmado si continúa hospitalizado o si ya regresó a casa.

Sebastián fue diagnosticado con autismo cuando era niño

Sebastián fue adoptado por Federica Quijano cuando tenía alrededor de un año y medio. De acuerdo con lo que la propia cantante ha contado en distintas entrevistas, los primeros cambios importantes en su comportamiento aparecieron cuando tenía aproximadamente tres años.

Después de una caída, Federica notó que su hijo comenzó a comportarse de una manera muy distinta. Dejó de hablar, volvió a utilizar pañal y comenzó a presentar conductas que llevaron a los médicos a buscar una explicación.

Con el tiempo recibió el diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA). Sin embargo, las crisis no fueron sencillas para la familia y, según los relatos de Quijano, algunas llegaron a incluir agresiones, autolesiones y episodios que requirieron atención psiquiátrica.

La situación también llevó a Federica a buscar ayuda fuera de Mérida. En 2017, ante las dificultades para encontrar un espacio adecuado para atender a Sebastián, regresó con él a la Ciudad de México para conseguir su ingreso al Hospital Infantil Militar.

Federica Quijano ha hablado de las dificultades que enfrenta

La cantante ha contado públicamente que cuidar a Sebastián durante sus crisis también ha tenido consecuencias para ella. En 2024, por ejemplo, sufrió una lesión en el brazo después de que su hijo la golpeara durante uno de estos episodios. El problema terminó provocándole tendinitis y tuvo que utilizar un cabestrillo.

Quijano también ha explicado que una de sus principales preocupaciones es qué ocurrirá con Sebastián cuando ella ya no pueda cuidarlo. Por eso, durante los últimos años ha utilizado su exposición pública para hablar sobre la falta de espacios especializados para personas con autismo y otras discapacidades.

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La integrante de Kabah incluso se convirtió en vocera de Autismo Teletón y ha mostrado algunos de los momentos más difíciles que ha vivido junto a su hijo.

De esa forma es como expongo lo que la mamá de un niño autista tiene que vivir, explicó en una entrevista al hablar de por qué decidió compartir estas experiencias.

Una nueva crisis que vuelve a preocupar a la cantante

El reciente traslado de Sebastián de Mérida a la CDMX vuelve a poner sobre la mesa una situación que Federica Quijano ha enfrentado durante años. La cantante ha reconocido que no siempre ha sabido cómo manejar los momentos más complicados y que también ha necesitado apoyo profesional.

He tirado la toalla muchas veces, me he caído y levantado, he tomado terapia, contó en una entrevista de 2021.

Por ahora, la información más reciente es la que la propia Federica compartió en Hoy: Sebastián tuvo una crisis fuerte, fue sedado y trasladado a la Ciudad de México con ayuda de Vanessa Rodríguez.

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La cantante no ha dado más detalles sobre la evolución de su hijo, por lo que habrá que esperar a una nueva actualización para saber cómo se encuentra Sebastián después de este episodio.