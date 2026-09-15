Sydney Sweeney responde a críticas tras perder seguidores por polémico comercial

La actriz y productora Sydney Sweeney rompió el silencio frente a los ataques digitales tras protagonizar una controvertida campaña publicitaria. La estrella estadounidense utilizó sus historias de Instagram para contestar a los detractores de su reciente colaboración con Novig, una plataforma de predicciones deportivas. Las críticas señalaron una supuesta sexualización excesiva en el anuncio, lo que provocó una fuga masiva en su base de admiradores.

Para defender su postura, la intérprete publicó imágenes de archivo de las deportistas Serena Williams y Ronda Rousey. Las fotografías mostraban a ambas atletas completamente desnudas para las famosas portadas de la revista ESPN. Con este movimiento, la figura de Hollywood intentó justificar su propia aparición sin ropa en el promocional de apuestas ante sus 25.8 millones de seguidores.

Sydney Sweeney comparó sus fotos con las de otras atletas famosas. Foto de IG: Sydney Sweeney

El origen de la polémica surgió cuando el comercial mostró a la actriz cubriendo sus partes íntimas únicamente con utilería deportiva. Los elementos incluían cascos de futbol americano, pelotas de beisbol, raquetas de tenis y discos de hockey. La audiencia reaccionó de inmediato y cuestionó el uso del cuerpo femenino como simple estrategia para vender productos dirigidos al público masculino.

El debate entre el rendimiento deportivo y la promoción comercial

La táctica de Sydney Sweeney generó nuevas discusiones entre los especialistas del entretenimiento y los analistas de medios. La comparación con las atletas profesionales abrió un debate sobre el contexto de las imágenes y la verdadera intención detrás de cada publicación. Las portadas de ESPN celebraban la fuerza física y el cuerpo en relación directa con el rendimiento atlético.

El comercial de apuestas propone una narrativa diametralmente opuesta al mensaje de la revista. La campaña de la plataforma utiliza la desnudez como un mecanismo exclusivo de promoción, alejando a la mujer de la competencia real. Los críticos argumentan que el anuncio refuerza la exclusión femenina en los deportes y limita su participación a la categoría de objetos de venta.

Sydney Sweeney ha perdido seguidores en redes sociales. Foto de IG: Sydney Sweeney

El impacto negativo se reflejó de inmediato en las métricas digitales de la celebridad. Los datos de la plataforma Social Blade confirmaron que la actriz perdió más de 200 mil seguidores entre el domingo 13 y el lunes 14 de septiembre. Esta cifra representa apenas el 0.78 por ciento de sus fanáticos totales, pero marca una tendencia clara de rechazo por parte de un sector de su audiencia.

Métricas millonarias y la polarización del público

Los números de interacción demuestran la enorme polarización que provocó el material audiovisual en internet. El video original del anuncio superó el millón de "me gusta" y acumuló cerca de 50 mil comentarios en pocas horas. Los mensajes se dividieron entre alabanzas a la belleza de la protagonista y fuertes reclamos por aceptar este tipo de conceptos publicitarios.

Sydney Sweeney vuelve a estar envuelta en la polémica. Foto de IG: Sydney Sweeney

La actriz redobló la apuesta días después y subió una galería de fotos asociadas al rodaje del comercial. Esta segunda publicación alcanzó los 2.3 millones de "me gusta" y registró poco más de 48 mil interacciones directas. La sección de comentarios repitió el mismo patrón de opiniones divididas entre el apoyo incondicional a la figura televisiva y el rechazo total a la campaña.

El saldo final de la estrategia publicitaria dejó a la marca en el radar de millones de internautas. La plataforma pasó del anonimato absoluto a dominar la conversación global en un solo fin de semana. El costo de esta visibilidad masiva recayó directamente sobre la imagen pública de Sydney Sweeney, quien ahora enfrenta el escrutinio sobre sus decisiones dentro de la industria.