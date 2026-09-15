Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se separan tras 9 años de matrimonio
Amanda Seyfried y Thomas Sadoski confirmaron su separación después de nueve años de matrimonio y revelaron que llevaban un tiempo separados
Amanda Seyfried y Thomas Sadoski confirmaron su separación después de nueve años de matrimonio y revelaron que, en realidad, llevaban “un tiempo” viviendo separados antes de hacer pública la decisión.
Los actores dieron a conocer la noticia mediante un comunicado conjunto enviado en exclusiva a People, en el que dejaron claro que la ruptura ocurrió de manera privada y que consideran que fue la mejor decisión para ellos y sus dos hijos.
“Hemos estado separados durante un tiempo y ha demostrado ser la decisión correcta para nosotros y nuestra familia”, señalaron.
A pesar del final de su relación sentimental, ambos aseguraron que mantienen un vínculo cercano.
“Nos tendremos el uno al otro para siempre, ¡y eso es bueno!”, agregaron en el mensaje.
Hasta ahora, Seyfried y Sadoski no han explicado públicamente qué provocó la separación ni han dado detalles sobre un eventual proceso de divorcio.
¿Cómo se conocieron Amanda Seyfried y Thomas Sadoski?
Amanda Seyfried, de 40 años, y Thomas Sadoski, de 50, se conocieron en 2015 mientras protagonizaban la obra off-Broadway The Way We Get By.
Meses después volvieron a trabajar juntos durante el rodaje de The Last Word, donde interpretaban a una pareja.
Para marzo de 2016, su relación ya había pasado de la pantalla a la vida real y ese mismo año anunciaron su compromiso. La pareja decidió evitar una gran boda y se casó en secreto en marzo de 2017.
Sadoski contó posteriormente que ambos se fueron al campo acompañados únicamente por un oficiante para realizar una ceremonia íntima.
Pocos días después del enlace nació su primera hija, Nina, mientras que en septiembre de 2020 dieron la bienvenida a su segundo hijo, Thomas Jr.
Amanda Seyfried y Thomas Sadoski mantuvieron su vida familiar alejada de Hollywood
Durante buena parte de su matrimonio, ambos evitaron exponer demasiado a sus hijos y construyeron una vida alejada de Los Ángeles.
La familia se instaló en una granja al norte del estado de Nueva York, donde Seyfried compartía ocasionalmente imágenes de sus animales y algunos detalles de su rutina cotidiana.
La pareja también colaboró en proyectos humanitarios, especialmente mediante iniciativas para apoyar a niños afectados por conflictos armados.
Cuando Seyfried ganó el Emmy en 2022 por su interpretación de Elizabeth Holmes en The Dropout, agradeció públicamente a Sadoski durante su discurso de aceptación. Un año después, él la acompañó durante el estreno de The Crowded Room.
Amanda Seyfried todavía hablaba del apoyo de su esposo en 2026
La confirmación de la separación llama especialmente la atención porque apenas en enero de 2026 Seyfried hablaba públicamente sobre el apoyo que recibía de Sadoski mientras atravesaba una etapa particularmente intensa de trabajo.
En una entrevista, la actriz de Chicas Pesadas señaló que su esposo hacía muchos sacrificios para permitirle asumir proyectos como The Testament of Ann Lee, The Housemaid y Long Bright River.
Sadoski también había hablado durante años con admiración sobre la actriz. Poco después de casarse, la describió como la persona que más amaba, admiraba y respetaba.
En 2023, Seyfried utilizó la expresión “yin y yang” para explicar cómo funcionaban ambos como padres, debido a las diferencias en sus personalidades y formas de criar a sus hijos.