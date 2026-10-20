"Todo estuvo mal ejecutado": YosStop rompe el silencio sobre su detención y su drástico cambio de vida

YosStop aseguró que las consecuencias de su paso por prisión siguen presentes en su carrera, aunque afirma que su caso judicial ya concluyó. La creadora de contenido habló de una vida distinta a la que tenía antes de su detención y reconoció que sus ingresos por redes sociales tampoco son los mismos.

Durante la presentación de su libro Cancelada, encarcelada en Ventaneando, Yoseline Hoffman relató su experiencia durante los cerca de cinco meses que permaneció en Santa Martha Acatitla en 2021. La conversación también abordó su responsabilidad como figura pública y el rechazo que, según explicó, continúa enfrentando.

YosStop cuestiona su detención y el proceso judicial

Hoffman sostuvo que hubo irregularidades desde el momento en que las autoridades llegaron por ella. Durante la entrevista, expresó su desacuerdo con la forma en que se desarrolló el procedimiento y con la acusación que inicialmente enfrentó.

“Todo se hizo muy mal desde un inicio, el que llegaran por mí muchas personas, todo ese proceso estuvo mal ejecutado de inicio a fin”, dijo la creadora de contenido.

La influencer también aseguró que la experiencia modificó su manera de relacionarse con otras personas y de producir contenido. Dijo que actualmente procura hacerlo desde una posición más empática y respetuosa, y reconoció que la libertad de expresión implica responsabilidades.

Foto: Instagram justyoss

¿Por qué estuvo en prisión YosStop?

Hoffman fue detenida en junio de 2021 por el caso de Ainara Suárez, quien denunció la violencia sexual que sufrió cuando era menor de edad. La investigación contra la creadora de contenido estuvo relacionada con su tratamiento del caso en un video de YouTube.

En noviembre de ese año, el Ministerio Público solicitó reclasificar la imputación de pornografía infantil a discriminación.

De acuerdo con la información de la Fiscalía capitalina, un juez autorizó la suspensión condicional del proceso por tres años después de que la víctima aceptara la reparación del daño ofrecida por la defensa.

Entre las condiciones se establecieron una disculpa pública, capacitación en materia de víctimas y aportaciones a organizaciones. Esa salida judicial permitió que Hoffman recuperara su libertad después de aproximadamente cinco meses recluida.

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“¿Qué pasa cuando un tribunal te absuelve, pero la sociedad ya te incriminó?”

Durante su visita a Ventaneando, YosStop insistió en que no tiene antecedentes penales y planteó una pregunta sobre las repercusiones públicas del caso: “¿Qué pasa cuando un tribunal te absuelve, pero la sociedad ya te incriminó?”.

En enero de 2025, su defensa informó que una resolución judicial del día 10 de ese mes puso fin al asunto con efectos de sentencia absolutoria. El comunicado del Bufete Ruiz Durán señaló que Hoffman no contaba con antecedentes penales y que no podía abrirse una nueva investigación por esos mismos hechos.

La conclusión del procedimiento y su salida de prisión ocurrieron, por tanto, en momentos distintos. En la entrevista, Hoffman centró su relato en lo que sucedió después: los cambios personales y las dificultades para continuar una carrera construida frente al público.

¿De qué trata Cancelada, encarcelada?

El libro incorpora su diario de prisión y reflexiones sobre el encierro, la exposición pública y el proceso de reconstrucción de su vida, según la sinopsis editorial. Publicado por Planeta, tiene 320 páginas y presenta la experiencia desde la perspectiva de Hoffman.

Al hablar de su situación laboral, YosStop explicó que sigue obteniendo ingresos de su actividad digital, aunque señaló que YouTube ya no forma parte de ella.

“Puedo vivir de mis redes sociales y de mi carrera, pues vivo de eso, pero no como antes”, expresó.

bgpa