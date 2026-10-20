¿Eiza González volverá a las telenovelas mexicanas? Esto respondió durante su visita a México

Eiza González regresó a México y habló sobre la posibilidad de volver a trabajar en las producciones televisivas que marcaron sus primeros años como actriz. Aunque actualmente desarrolla gran parte de su carrera en Hollywood, la actriz no descarta participar en proyectos nacionales si se presenta una propuesta que llame su atención.

Eiza aprovechó su visita para compartir su emoción por estar nuevamente en el país y destacó el orgullo que siente al representar a México en la industria cinematográfica internacional.

Foto: Instagram Eiza González

¿Eiza González planea regresar a las telenovelas?

Durante un breve encuentro con los medios de comunicación, la actriz fue cuestionada sobre la posibilidad de retomar su participación en las telenovelas mexicanas, formato en el que comenzó a ganar reconocimiento.

Ante la pregunta, Eiza aclaró que, por ahora, no tiene previsto regresar a este tipo de producciones. Sin embargo, dejó abierta la puerta a futuros proyectos en México, pues aseguró que disfruta trabajar en su país cuando tiene la oportunidad.

Por el momento no lo tengo planeado, pero saben que a mí me encanta venir a México y siempre vengo a trabajar. Si hay oportunidad, siempre vengo, así que me encantaría”, comentó.

Sus palabras no representan una confirmación de su regreso a la televisión mexicana, pero sí reflejan su disposición a considerar propuestas que le permitan volver a colaborar con la industria nacional.

Foto: Instagram Eiza González

¿Qué dijo Eiza González sobre representar a México en Hollywood?

Además de hablar sobre su futuro profesional, la actriz expresó su alegría por regresar a la capital y agradeció el cariño que ha recibido del público mexicano durante su trayectoria.

Estoy feliz de poder representar a mi país, a nuestro país, y cada vez que tengo la oportunidad de venir a México la paso increíble”, expresó.

Eiza ha conseguido construir una carrera internacional después de sus primeros pasos en la televisión mexicana. Su participación en producciones como Baby Driver, Godzilla vs. Kong y la franquicia Rápidos y Furiosos ha contribuido a consolidar su presencia en el cine de Hollywood.

Foto: Instagram Eiza González

¿Qué hizo Eiza González durante su visita a México?

Durante su estancia, la actriz también encontró tiempo para disfrutar de algunos aspectos de la vida cotidiana en la capital. Entre sus actividades estuvo recorrer la colonia Roma y caminar por sus calles.

Asimismo, recordó con entusiasmo una visita anterior relacionada con la promoción de una película que tiene un significado especial para ella.

Por ahora, Eiza González continúa concentrada en sus compromisos internacionales. No obstante, sus declaraciones dejan abierta la posibilidad de que en el futuro vuelva a trabajar en México, siempre que encuentre un proyecto que despierte su interés.