“Vayan a terapia”: los mensajes de Imelda Tuñón tras el anuncio de Maribel Guardia sobre su nieto

La polémica entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón volvió a generar reacciones en redes sociales luego de que la actriz anunciara que dejará de intentar convivir con su nieto, José Julián, al menos por el momento. Tras darse a conocer su decisión, la viuda de Julián Figueroa compartió mensajes que fueron interpretados como indirectas en medio del conflicto familiar que ambas mantienen desde hace más de un año.

Las publicaciones de Imelda reavivaron la conversación sobre las diferencias con la actriz, especialmente por las declaraciones relacionadas con la convivencia del menor y los procedimientos legales que se han desarrollado en torno al caso.

¿Qué publicó Imelda Tuñón tras el anuncio de Maribel Guardia?

Imelda Tuñón. @imetunon

Después de que Maribel hiciera pública su decisión, Imelda compartió en redes sociales una reflexión sobre la manipulación y la manera en que algunas personas responsabilizan a los demás por sus reacciones.

En uno de los mensajes difundidos Imelda señaló:

Manipulación es cuando alguien ignora su comportamiento irrespetuoso, pero te culpa por cómo reaccionas ante él”.

Aunque Imelda no mencionó directamente a Maribel en esa publicación, la coincidencia con el anuncio de su exsuegra llevó a numerosos usuarios a relacionar ambas situaciones e interpretar el mensaje como una respuesta indirecta a la actriz.

En tanto, en otra historia compartida en su cuenta de Instagram, se lee:

Ya estamos grandes para ser malas personas. Vayan a terapia, tráguense un cuarzo, pásense un huevo, abracen un árbol, vayan al mar, sanen y dejen de joder”

Publicación de Imelda Tuñón. @imetunon

¿Por qué Maribel Guardia decidió dejar de buscar a su nieto?

El anuncio de la actriz se dio a conocer mediante un video en el que apareció acompañada de su esposo, Marco Chacón, y de su abogado, Alonso Beceiro.

En la grabación, Maribel explicó que había decidido dejar de insistir, por el momento, en la posibilidad de convivir con José Julián debido al temor de que un encuentro pudiera derivar en nuevas acusaciones contra ella o su familia.

La actriz aseguró que existía preocupación por un supuesto plan para responsabilizar a su esposo de una agresión contra el menor durante una eventual convivencia. También hizo referencia a un dictamen privado que, según su versión, señalaba presuntas agresiones contra el niño.

Durante su mensaje, la actriz dejó claro que su decisión no significa que haya dejado de querer a su nieto. Por el contrario, sostuvo que su preocupación por él sigue presente, pero que teme las posibles consecuencias de continuar buscando un acercamiento en las circunstancias actuales.

Maribel también recordó que ha formado parte de la vida del menor desde su nacimiento y que la distancia representa una situación dolorosa para ella.

¿Qué pasó entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

Maribel Guardia y Julián Figueroa. @maribelguardia

Para entender la controversia actual es necesario recordar que el conflicto entre ambas se intensificó después de la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel y esposo de Imelda.

Julián falleció el 9 de abril de 2023, a los 27 años. Tras su muerte, la relación familiar quedó marcada por diferencias que con el tiempo se hicieron públicas, especialmente en torno al cuidado y la convivencia con José Julián.

Durante 2025, las diferencias entre Maribel e Imelda escalaron hasta convertirse en un enfrentamiento legal relacionado con el bienestar del niño. Ambas han expresado posiciones distintas sobre la situación familiar y las condiciones en las que debería desarrollarse la convivencia.

Desde entonces, sus declaraciones han generado una amplia cobertura mediática y numerosas reacciones en redes sociales.

En enero pasado, la controversia volvió a cobrar fuerza después de que Imelda difundiera un video en el que el menor aparecía con una máscara y expresaba su rechazo hacia Maribel. La publicación provocó nuevas discusiones sobre la relación entre la abuela y su nieto, así como sobre la exposición del niño en medio del conflicto.

Posteriormente, también se informó sobre medidas de protección relacionadas con Imelda y su hijo.

El conflicto también se ha extendido a las declaraciones relacionadas con la muerte de Julián Figueroa y a las denuncias que, según diversos reportes, han impulsado las partes.

Maribel ha sostenido que existen aspectos que deben investigarse, mientras que Imelda ha cuestionado las acusaciones dirigidas en su contra.

Los nuevos mensajes de Imelda y el anuncio de Maribel han vuelto a dividir las opiniones de los usuarios. Algunos respaldan a la actriz y consideran doloroso que no pueda mantener una relación con su nieto. Otros defienden la postura de Imelda como madre del menor y cuestionan que las diferencias familiares se discutan constantemente ante la opinión pública.