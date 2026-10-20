¿Se equivocaron con su diagnóstico? Christina Applegate revela inesperada noticia sobre su salud

Christina Applegate recibió una noticia que no esperaba y que, lejos de darle tranquilidad, la dejó con más preguntas sobre su salud. La actriz estadunidense reveló que, después de varios años creyendo que padecía esclerosis múltiple, su médica le comunicó que los nuevos exámenes apuntaban a que nunca había tenido esa enfermedad.

La protagonista de Casado con hijos compartió la información en MeSsy, el pódcast que conduce junto a la también actriz Jamie-Lynn Sigler. En el programa, ambas hablan sobre sus experiencias con enfermedades y los cambios que han tenido que enfrentar en su vida.

Applegate explicó que la noticia la tomó por sorpresa, sobre todo porque sigue lidiando con síntomas que afectan su día a día. Por eso, aunque las personas que estaban con ella celebraron el resultado, su reacción fue muy distinta.

La actriz, que hizo público su diagnóstico de esclerosis múltiple en 2021, ahora deberá someterse a nuevas evaluaciones para entender qué está pasando con su cuerpo y por qué su estado de salud no ha mejorado.

Christina Applegate cuenta cómo recibió la noticia sobre su diagnóstico

Durante el episodio de MeSsy, Christina recordó el momento en que su médica entró a su habitación para darle los resultados. Según relató, la doctora le dijo:

Felicitaciones, no tienes esclerosis múltiple.

La frase podría parecer una buena noticia, pero para la actriz significó enfrentarse a una situación difícil de procesar. Si no tenía la enfermedad que le habían diagnosticado años atrás, entonces necesitaba entender qué estaba provocando los problemas físicos que continúa experimentando.

Applegate explicó que no se sintió feliz con la noticia, a diferencia de las personas que la acompañaban. Y es que, como ella misma señaló, recibir un diagnóstico equivocado no significa que los síntomas desaparezcan de un momento a otro.

Estoy otra vez al principio, no sé lo que ocurre conmigo, compartió en el pódcast, donde también reconoció que necesita que sus médicos investiguen qué sucedió desde 2021.

La actriz insistió en que su condición no ha mejorado y que, por el contrario, siente que ha empeorado. Esto hace que la nueva información sea especialmente complicada; ahora debe buscar una explicación para los síntomas que han afectado su vida durante estos años.

Por el momento, Applegate no ha detallado cuál podría ser la causa de sus problemas de salud ni ha confirmado que tenga otra enfermedad. La prioridad será realizar las evaluaciones necesarias para aclarar su situación médica.

¿Qué es la esclerosis múltiple y por qué puede haber diagnósticos equivocados?

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica que afecta el sistema nervioso central, formado por el cerebro y la médula espinal. Se produce cuando el sistema inmunitario daña la mielina, una cubierta que protege las fibras nerviosas y permite que los impulsos eléctricos se transmitan correctamente.

Cuando esa protección se deteriora, la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo puede verse afectada. Entre los síntomas se encuentran debilidad muscular, entumecimiento, problemas de visión y dificultades para caminar. Las manifestaciones varían de una persona a otra.

Hasta ahora, no existe una prueba única que permita confirmar o descartar la enfermedad en todos los casos. Los médicos suelen evaluar los síntomas, los antecedentes clínicos, los estudios de imagen y otras pruebas para llegar a un diagnóstico y descartar condiciones que puedan producir señales similares.

Durante el mismo episodio del pódcast, la doctora Marwa Kaisey, del centro médico Cedars-Sinai, explicó que los diagnósticos erróneos de esclerosis múltiple no son poco comunes, precisamente por la complejidad de identificarla.

La noticia también tiene un significado particular para Jamie-Lynn Sigler, compañera de Applegate en el programa, quien fue diagnosticada con esclerosis múltiple hace aproximadamente 25 años, cuando trabajaba en la serie Los Soprano.

Por ahora, Christina Applegate tendrá que comenzar una nueva búsqueda de respuestas. La actriz sigue enfrentando síntomas que afectan su bienestar y, aunque la información recibida cambia lo que creía saber sobre su salud, todavía no tiene una explicación definitiva. Su caso recuerda que aclarar un diagnóstico puede ser un proceso largo, especialmente cuando los síntomas persisten y no existe una respuesta clara.