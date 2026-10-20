César Bono desmiente rumores sobre su salud; Infante asegura que Enrique Gou le dio la información

César Bono desmintió que hubiera perdido un ojo y aseguró que se recupera rápidamente de una operación en un párpado en un mensaje enviado a Gustavo Adolfo Infante después de que el periodista difundiera una versión equivocada sobre su salud, que provocó preocupación entre sus seguidores y reclamos de su familia.

El protagonista de Defendiendo al cavernícola explicó que incluso había ofrecido una función en el Teatro Libanés. En su mensaje, pidió al conductor no hacer más grande la situación y le expresó que aceptaba el error, mientras Infante asumió públicamente su responsabilidad por la información difundida.

¿Qué dijo César Bono sobre su estado de salud?

En un mensaje transmitido por De Primera Mano, César Bono se dirigió directamente al periodista para aclarar qué procedimiento le realizaron y cómo se encuentra.

“Gustavo, todos cometemos errores. No perdí el ojo, me operaron un párpado, me voy recuperando rápidamente”, expresó en el audio presentado durante la transmisión.

El actor también hizo referencia a su actividad sobre el escenario: “Ayer di una función en el teatro, como todos los lunes, en el Teatro Libanés. Ahí andamos trabajando como toda la vida. Tú me conociste trabajando y ahí seguimos, gracias a Dios”.

Su declaración coincide con la explicación de su hijo Leonardo, quien previamente había rechazado la versión sobre la pérdida del ojo.

A César Bono le fue extirpado un tumor de un párpado. Graciela López Herrera / Cuartoscuro

En una entrevista explicó que la intervención consistió en retirarle una pequeña bolita del párpado y afirmó que su padre se encontraba bien.

Gustavo Adolfo Infante señala que Enrique Gou le compartió la información

La versión inicial comenzó a circular el lunes 19 de octubre, cuando Infante informó que al actor le habían retirado un ojo durante una cirugía. Posteriormente, explicó que el productor teatral Enrique Gou le había enviado una fotografía y compartido la información sobre el supuesto procedimiento.

De acuerdo con el relato del conductor, Gou también le habría indicado que contaba con autorización para difundirla. Esa explicación corresponde a la versión de Infante sobre cómo recibió los datos que después resultaron incorrectos.

Tras escuchar la aclaración del propio Bono, el periodista reconoció su equivocación. “Asumo mi responsabilidad, asumo el error y afortunadamente es un error”, dijo durante la emisión, en la que también agradeció que se corrigiera la información sobre la salud del actor.

A César Bono le fue extirpado un tumor de un párpado. Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro

“Te perdono tus errores”: el mensaje de César Bono a Gustavo

Bono mantuvo un tono conciliador y pidió dejar atrás el episodio. “Ya no te preocupes, no hagamos de esto algo más grande. No perdí el ojo, estoy bien. Te agradezco tus preocupaciones y te perdono tus errores”, expresó.

Infante contó que dos hijos del actor lo habían contactado molestos por lo ocurrido y reconoció que sostuvo un intercambio de insultos con uno de ellos. Durante la transmisión también ofreció una disculpa por ese enfrentamiento.

César Bono celebró sus 76 años en el teatro

La confusión coincidió con el cumpleaños número 76 del intérprete, quien se presentó en Defendiendo al cavernícola. Al terminar la función, el público le cantó “Las mañanitas”.

En el mensaje que envió al periodista, Bono reiteró que permanece activo mientras se recupera. Después de aclarar lo sucedido y agradecer la preocupación, se despidió con una frase sobre su presente.

“Ahí seguimos vivos, gracias a Dios y trabajando. Un abrazo”.

bgpa