The Babadook se reestrena en México a 12 años de su lanzamiento: fecha de estreno y preventa

The Babadook volverá a los cines de México, una historia en la que un libro infantil convierte la hora de dormir en una amenaza. Cinépolis anunció el reestreno de la película australiana, cuyo terror nace tanto de una presencia sobrenatural como de la difícil relación entre una madre y su hijo.

La cinta escrita y dirigida por Jennifer Kent forma parte de la programación de Cinépolis +QUE CINE. El regreso permitirá verla en pantalla grande a 12 años de su lanzamiento original, cuando presentó a una criatura que encontró su lugar entre los personajes reconocibles del horror contemporáneo.

¿Cuándo se reestrena The Babadook en Cinépolis?

El reestreno está programado para el 12 de noviembre de 2026, de acuerdo con el comunicado de la exhibidora. La preventa fue anunciada para el 20 de octubre, mediante la aplicación de Cinépolis y su sitio oficial.

Los complejos y horarios deberán consultarse en la cartelera de cada ciudad. El anuncio no incluye una lista completa de salas participantes ni una tarifa única para las funciones, por lo que esos detalles dependerán de la programación disponible al comprar los boletos.

¿De qué trata The Babadook?

La historia sigue a Amelia, interpretada por Essie Davis, una mujer que continúa enfrentando la muerte de su esposo mientras cría a Samuel, su hijo de seis años. El pequeño, al que da vida Noah Wiseman, tiene pesadillas y está convencido de que un monstruo amenaza a su familia.

La aparición de un libro titulado Mister Babadook agrava los temores del niño. Sus páginas parecen darle forma a aquello que lo persigue, mientras Amelia intenta controlar una situación que desgasta cada vez más la convivencia entre ambos.

La película construye su tensión alrededor de esa relación: el cansancio de la madre, el miedo del hijo y una casa que deja de ofrecerles tranquilidad. Su duración es de 93 minutos, según la ficha de Rotten Tomatoes.

¿Por qué destacó esta película de terror?

The Babadook fue el primer largometraje de Jennifer Kent y se presentó en el Festival de Sundance de 2014. Su origen está en Monster, un cortometraje que la cineasta realizó en 2005 y que sirvió como punto de partida para desarrollar la historia.

La maternidad y el duelo ocupan un lugar central en la película. Sundance ha destacado cómo Kent utiliza el horror para abordar emociones difíciles y experiencias traumáticas, apoyándose en las actuaciones de Davis y Wiseman, así como en efectos prácticos para construir su atmósfera.

En Rotten Tomatoes, la cinta registra 98% de críticas positivas a partir de 250 reseñas, al momento de la consulta. Ese porcentaje refleja la proporción de valoraciones favorables reunidas por el sitio; no equivale a una medición de qué tan aterradora resulta para cada espectador.

Jennifer Kent concibió The Babadook para la pantalla grande

En una entrevista publicada por Sundance con motivo del décimo aniversario de la película, Kent recordó que su lanzamiento australiano comenzó en apenas dos pantallas. También explicó que muchas personas no habían tenido oportunidad de verla en una sala, aunque fue concebida para esa experiencia.

El reestreno mexicano abre esa posibilidad para quienes la vieron en casa o todavía no conocen la historia de Amelia y Samuel. La fecha anunciada es el 12 de noviembre; las funciones disponibles se podrán revisar en la aplicación y en la página oficial del cine.