¿Por qué el show de medio tiempo de Bad Bunny logró 9 nominaciones al Emmy?

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny sigue haciendo historia. Meses después de convertirse en uno de los eventos televisivos más comentados del año, la producción recibió nueve nominaciones a los Premios Primetime Emmy 2026.

¿Por qué el show de Bad Bunny hizo historia en los Emmy?

Con este resultado, el Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny superó el récord que mantenía desde 2017 el espectáculo encabezado por Lady Gaga, que había conseguido seis candidaturas.

El espectáculo superó la marca de Lady Gaga, que ostentaba el récord con seis nominaciones. REUTERS

La actuación de Benito Antonio Martínez Ocasio no solo conquistó al público, sino también a la industria televisiva, que reconoció el trabajo detrás de una producción de gran escala.

¿Cuáles son las nominaciones de Bad Bunny en Emmy?

Entre las nominaciones destaca la de Mejor Especial de Variedades (En Vivo), una de las categorías más importantes de la ceremonia. Bad Bunny aparece como artista principal nominado gracias a un espectáculo que combinó música, narrativa visual, coreografías y un despliegue técnico que llamó la atención de la crítica especializada.

La presentación compite como Mejor Especial de Variedades (En Vivo) junto a los Grammy, Oscar y Tony Awards. Kirby Lee

Además de esa categoría, el show fue reconocido por aspectos como dirección, diseño de producción, iluminación, coreografía, dirección técnica, trabajo de cámaras, mezcla de sonido y peluquería, reflejando que el éxito de la presentación fue resultado del trabajo conjunto de un amplio equipo creativo.

La competencia, sin embargo, será exigente. El espectáculo del Super Bowl disputará el Emmy frente a producciones tan importantes como los Premios Grammy, los Oscar, los Golden Globes y los Tony Awards, considerados algunos de los eventos televisivos más importantes de Estados Unidos.

¿Quién había ganado un Emmy por el show de medio tiempo?

Hasta ahora, únicamente un espectáculo de medio tiempo ha conseguido imponerse en esa categoría: el histórico Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show, protagonizado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent, que se llevó el Emmy y convirtió a todos sus artistas principales en ganadores del galardón.

Dr. Dre, Snoop Dog, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar ya habían ganado un Emmy por su show de medio tiempo del Super Bowl LVI Archivo

El reconocimiento también consolida una tendencia. El espectáculo de Bad Bunny es el séptimo show consecutivo del Super Bowl que logra una nominación como Mejor Especial de Variedades (En Vivo).

Este sigue los exitosos espectáculos encabezados por Jennifer Lopez y Shakira, The Weeknd, el histórico show de hip-hop de 2022, Rihanna, Usher y Kendrick Lamar.

Cómo Bad Bunny transformó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la manera en que el cantante convirtió el escenario del Super Bowl en una celebración de Puerto Rico.

El artista convirtió el escenario del Super Bowl en un homenaje a Puerto Rico y su cultura. Especial

Durante cerca de 13 minutos, el artista recreó una tradicional casita puertorriqueña, incorporó referencias a San Juan y Bayamón, rindió homenaje a figuras como Tego Calderón y Don Omar, e interpretó canciones de distintas etapas de su carrera, además de varios temas de su exitoso álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

La presentación también contó con invitados especiales como Lady Gaga y Ricky Martin, además de apariciones de celebridades que reforzaron el carácter cinematográfico del espectáculo.

Lady Gaga y Ricky Martin participaron como invitados especiales durante el espectáculo. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Más allá de la música, Bad Bunny aprovechó el escenario para enviar un mensaje de unidad. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando una pantalla mostró la frase "Lo único más poderoso que el odio es el amor", mientras el cantante cerraba su actuación lanzando un balón de fútbol americano con el mensaje "Juntos, somos América".

Ahora, con sus nueve nominaciones al Emmy, si las gana en la ceremonia del próximo 14 de septiembre, Bad Bunny no solo ampliará su lista de reconocimientos, sino que también consolidará uno de los espectáculos de medio tiempo más exitosos y reconocidos en la historia del Super Bowl.