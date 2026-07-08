Rostro de la conductora Galilea Montijo desata nueva polémica: ‘¡Ya no es ella!’

El rostro de Galilea Montijo se encuentra nuevamente en polémica, luego de que últimamente la conductora está teniendo más popularidad debido a las presentaciones de los integrantes de La Casa de los Famosos México 2026 y, razón de ello, se encuentra más expuesta al ojo público.

En últimas declaraciones, la conductora Galilea Montijo no niega que se sometió a tratamientos estéticos, es decir, ‘arreglitos’ en el rostro, como ella misma les ha llamado. La famosa es muy transparente en ese aspecto para calmar un poco las críticas que se desataron sobre todo después de su último procedimiento.

Sin embargo, la polémica sigue y cada día aparece algo nuevo respecto a la apariencia de Galilea que hace desatar las opiniones y el debate por sus arreglos físicos.

Rostro de la conductora Galilea Montijo desata polémica

Galilea Montijo, conductora. Especial

Un video en específico compartido en X por la usuaria ‘La Tía Sandra’ es el que está dando la vuelta a las redes sociales.

En el clip aparece Galilea Montijo junto a su compañera Andrea Legarreta, así como Ernesto Laguardia, hablando sobre la presentación de los integrantes de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México.

En la publicación se cuestiona qué le pasó a la famosa conductora en su ojo y su boca.

¿Es mi imaginación o se le va la boca y un ojo de lado a GALILEA MONTIJO?”, se lee.

Reacciones por apariencia de la famosa

Usuarios reaccionaron al video y la mayoría coincidió en que la conductora de La Casa de los Famosos México 2026, que está por comenzar, se ve completamente diferente.

Entre las opiniones de los cibernautas se lee:

Eso le pasa por ir con la prima a que le aplique el botox.

La nueva sustancia.

Habla como borracha.

Por eso no hay que escatimar al invertir en medicina estética.

Ya ni es ella, con tantas cosas que se pone. Está bastante cambiada.

Se nota que se dio una estirada, pero no se si fue demás porque sus ojos perdieron forma.

Por eso trae colgado hasta el molcajete, para distraer que no quedó bien de sus retoques.

Esos son los daños colaterales por inyectarse mucho botox.

Acaso fue con el mismo cirujano que la maestra Elba Esther.

Es correcto, se le va la boca de lado, pensé que era el maquillaje.

¿Cuál fue el último tratamiento que se hizo?

Galilea Montijo, conductora. Especial

El tratamiento estético más reciente que se realizó Galilea Montijo fue un levantamiento de cejas (brow lift) no quirúrgico, procedimiento que eligió para evitar seguir aplicándose bótox en la frente. La propia conductora explicó que el bótox no le daba buenos resultados porque modificaba demasiado su mirada, por lo que su especialista le recomendó elevar las cejas de forma más permanente.

La polémica comenzó en abril de 2026, cuando apareció en el programa que conduce con el rostro visiblemente inflamado, especialmente en una ceja y alrededor de uno de sus ojos. En redes sociales, muchos usuarios aseguraron que lucía "irreconocible", mientras que otros especularon que se había sometido a una cirugía plástica o que el procedimiento había salido mal. Las imágenes y videos se viralizaron rápidamente.

Sin embargo, Galilea aclaró que no se trató de una cirugía, sino de un procedimiento estético para levantar las cejas. Explicó que apareció en televisión antes de que la inflamación disminuyera, algo que, dijo, probablemente no debió hacer.

Su apariencia se volvió tendencia porque fue muy evidente durante una transmisión, además de que en redes sociales circularon capturas y memes.