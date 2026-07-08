Liam Gallagher sale en defensa de Louis Tomlinson tras pedir abucheos a la Selección Mexicana

Liam Gallagher defendió a Louis Tomlinson luego de la ola de críticas que recibió el exintegrante de One Direction por celebrar la victoria de Inglaterra sobre México durante uno de sus conciertos, además de incitar a abuchear a la Selección Mexicana durante el partido.

El músico de Oasis no solo pidió que dejaran de atacarlo, sino que también aprovechó para hacer algunas bromas sobre el cantante.

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Todo comenzó después de que Louis Tomlinson ofreciera un concierto de su gira How Did We Get Here? en el Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte. Durante el espectáculo proyectó el partido del Mundial 2026 entre Inglaterra y México y siguió el encuentro junto con el público, mientras vestía la camiseta de la selección inglesa.

¿Por qué criticaron a Louis Tomlinson?

Las redes sociales reaccionaron rápidamente cuando comenzaron a circular videos en los que algunos usuarios interpretaron que Louis Tomlinson hacía un gesto para invitar a abuchear a la selección mexicana. Aunque no hubo una confirmación de ello, las imágenes fueron suficientes para desatar la controversia.

louis tomlinson

Mientras Inglaterra se llevó la victoria por 3-2, con goles mexicanos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, gran parte de la conversación en internet dejó de centrarse en el resultado del partido y pasó al comportamiento del cantante.

Como consecuencia, algunos seguidores mexicanos aseguraron que venderían sus boletos para el concierto que ofrecerá en la Ciudad de México. Además, la frase "Louis Tomlinson ya no eres mexicano" se volvió tendencia y varios usuarios cuestionaron que hubiera seguido el partido durante un show por el que algunos asistentes pagaron hasta 200 dólares.

Louis Tomlinson negó haber faltado al respeto a México

Frente a la polémica, el cantante recurrió a su cuenta de X para aclarar lo sucedido y rechazar las versiones que aseguraban que había incitado a abuchear al Tri.

louis tomlinson

"¡Para nada cierto! Les deseé suerte en cada ocasión. Crédito para ellos, nos dieron un buen partido", publicó.

Con ese mensaje, varios de sus seguidores insistieron en que Louis Tomlinson simplemente apoyó a su selección, algo que nunca ha ocultado, y que reaccionó como cualquier aficionado tras el triunfo de Inglaterra.

Así defendió Liam Gallagher a Louis Tomlinson

En medio del debate, Liam Gallagher decidió intervenir desde su cuenta de X para mostrar su respaldo al cantante. Al responder a una usuaria que defendía a Tomlinson, el integrante de Oasis escribió:

"Déjenlo en paz, esto es rock and roll".

Las respuestas del músico no terminaron ahí. Cuando otra persona le preguntó si le gustaba Louis Tomlinson, contestó que sí y lo describió como "adorable". Después, al cuestionarle qué era lo que más le agradaba de él, respondió: "Sus orejas", para luego añadir que "le quedan muy bien".

Liam Gallagher con lentes oscuros. REUTERS

La participación de Gallagher también llamó la atención porque, días antes del encuentro entre México e Inglaterra, había publicado un pronóstico en el que anticipaba una cómoda victoria inglesa, comentario que igualmente provocó reacciones entre aficionados mexicanos.