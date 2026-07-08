Muere Ella Laboriel, pionera en el rock y hermana de Johnny Laboriel

Ella Laboriel, hermana de Johnny Laboriel, murió y la noticia causó tristeza entre seguidores y figuras del espectáculo. La actriz y cantante fue una de las primeras mujeres en abrirse camino dentro del rock mexicano, además de desarrollar una carrera en el cine y la televisión.

Hasta ahora, familiares no han emitido un comunicado oficial sobre su fallecimiento, sin embargo, la noticia comenzó a difundirse este miércoles luego de que periodistas y medios especializados compartieran mensajes para despedir a la artista.

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El periodista Raúl Gutiérrez informó el deceso en su cuenta de X con el siguiente mensaje:

“Lamento informar el fallecimiento de la cantante y actriz mexicana Ella Laboriel, cuyo nombre completo era Esperanza Laboriel López, a los 77 años de edad. Ella Laboriel fue hermana del también cantante Johnny Laboriel. Descanse en paz”..

Por su parte, la periodista Matilde Obregón también lamentó la noticia a través de redes sociales.

“El mundo del espectáculo despide con tristeza a Ella Laboriel, cantante y actriz mexicana, hermana del inolvidable Johnny Laboriel. Ella dejó huella con su voz, su presencia y una trayectoria marcada por la música, el jazz, el blues, el cine y la televisión”.

La cuenta de lacarteleramx también recordó la importancia de la cantante dentro de la historia del rock nacional.

“La actriz y cantante Ella Laboriel, una de las primeras mujeres en incursionar en el rock mexicano con el Trío Las Yolis y hermana del también cantante Johnny Laboriel, falleció este miércoles a los 77 años sin conocerse las causas”.

¿De qué murió Ella Laboriel?

Aunque en un principio no se dieron a conocer detalles sobre las causas del fallecimiento, más tarde trascendió que la artista murió debido a complicaciones respiratorias.

De acuerdo con la información difundida, en 2001 fue diagnosticada con enfisema pulmonar y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), padecimientos que afectaron su salud durante los últimos años.

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Tras retirarse del medio artístico, Ella Laboriel se estableció en Tampico, donde encontró una mejor calidad de vida gracias a las condiciones del lugar. Durante esa etapa estuvo acompañada por su hija, Muriel Ricard.

¿Quién fue Ella Laboriel?

Esperanza Laboriel López nació el 28 de marzo de 1949 en la Ciudad de México. Provenía de una familia estrechamente ligada a la música, pues fue hija de Juan José Laboriel y Francisca López de Laboriel, además de hermana de los músicos Johnny Laboriel y Abe Laboriel.

Su nombre quedó ligado a la historia del rock mexicano gracias a su participación en el Trío Las Yolis, agrupación con la que se convirtió en una de las primeras mujeres en destacar dentro de un género que, en ese momento, estaba dominado por hombres.

Además de su carrera musical, también trabajó como actriz en películas como Joselito el vagabundo y Blue Demon: destructor de espías.

En televisión participó en producciones como El extraño retorno de Diana Salazar, En carne propia y Te sigo amando, consolidando una trayectoria que la convirtió en una figura recordada del entretenimiento mexicano.