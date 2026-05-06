Yalitza Aparicio impacta con cambio de imagen en Sundance

La alfombra roja del Sundance Film Festival CDMX 2026 se convirtió en el escenario perfecto para uno de los cambios de imagen más comentados del momento: el de Yalitza Aparicio.

Yalitza Aparicio asiste al Festival Sundance

La actriz, nominada al Oscar por Roma, sorprendió a su llegada con un look completamente renovado que no tardó en volverse tendencia. El evento, celebrado del 31 de abril al 3 de mayo en la Ciudad de México, reunió a lo mejor del cine independiente y a diversas figuras de la industria.

Su imagen refleja la tendencia hacia estilos naturales y versátiles. IG yalitzaapariciomtz

Sin embargo, más allá de las proyecciones, fue la alfombra roja la que captó la atención, especialmente por la presencia de Aparicio, quien dejó atrás su característica melena larga para apostar por un corte mucho más moderno.

Yalitza Aparicio se une a la tendencia del bob

Yalitza se sumó a una de las tendencias más fuertes de los últimos años: el corte bob. Pero lejos de optar por la versión clásica —que suele llegar a la mandíbula—, eligió una variante más larga y versátil conocida como ‘long bob’ o ‘lob’, que cae justo a la altura de las clavículas.

El corte enmarca su rostro y aporta frescura y sofisticación. IG yalitzaapariciomtz

Este estilo no es casualidad. El long bob se ha consolidado como uno de los cortes favoritos de celebridades y estilistas por su capacidad de adaptarse a distintos tipos de rostro y estilos de vida.

En el caso de Aparicio, el resultado fue un look más fresco, sofisticado y con un aire contemporáneo que resalta sus facciones de manera natural. Además, tiene múltiples ventajas: suaviza rasgos, aporta movimiento y reduce el volumen, lo que genera una apariencia más ligera.

Yalitza reafirma su influencia en moda y belleza con este cambio. IG yalitzaapariciomtz

¿Cuál fue el look de Yalitza Aparicio en el Festival Sundance?

El cambio de imagen se complementó con un estilismo que apostó por la elegancia sin excesos. Yalitza eligió un conjunto monocromático en negro, compuesto por un top de manga larga con escote cuadrado y una falda larga de caída fluida.

El look, sobrio pero poderoso, dejó ver un equilibrio perfecto entre modernidad y sofisticación. Como toque final, sumó accesorios dorados —pulseras y anillos— que aportaron brillo y contraste, reafirmando su estilo personal.

La actriz dejó atrás su melena larga por un moderno long bob. IG yalitzaapariciomtz

En cuanto al calzado, optó por sandalias negras de tacón con inspiración noventera, un detalle que elevó aún más el conjunto y lo conectó con tendencias actuales vistas en pasarelas internacionales.

Yalitza ha dejado claro que atraviesa un momento pleno, tanto en lo profesional como en lo personal. Su presencia en el festival y su nueva imagen refuerzan su lugar como una figura influyente dentro y fuera de la pantalla.