Tendencias de cortes de cabello para mujer en primavera 2026

Cuando se trata de moda y belleza, el cabello sigue siendo uno de los elementos más poderosos para transformar cualquier look. Esta primavera 2026, las tendencias capilares confirman que el estilo no solo se lleva en la ropa, sino también en el corte, la textura y el movimiento del pelo.

¿Qué cortes de cabello se usarán en primavera 2026?

Para este año, la clave está en la naturalidad con intención: cortes que fluyen, capas suaves y referencias nostálgicas que evocan décadas pasadas, especialmente los años 70 y 90. Íconos como Jane Fonda y Farrah Fawcett resurgen como referentes de estilo, demostrando que lo clásico nunca pasa de moda.

Las tendencias priorizan siluetas fluidas y acabados ligeros. Archivp

Más allá de los cortes específicos, hay un concepto que domina todas las tendencias: la fluidez. Las siluetas rígidas quedan atrás para dar paso a estilos más ligeros, con movimiento natural y texturas suaves.

Las ondas románticas, los acabados ligeramente despeinados y las capas estratégicas reflejan una estética relajada pero sofisticada. Incluso los looks más estructurados buscan un equilibrio que evite la rigidez.

Tendencias en cabello primavera 2026

Los flecos vuelven

Los flequillos también viven su momento. En primavera 2026 aparecen con más personalidad: desde el fleco largo y el fleco tipo curtain bangs, hasta opciones más atrevidas como el fleco recto y corto o el fleco muy corto.

El flequillo se convierte en protagonista en múltiples estilos. Pinterest

Los bangs de este año son más decididos y expresivos, mientras que otras lecturas de la temporada apuntan a cortes frontales que suavizan el rostro y dan un aire editorial inmediato. En otras palabras: el flequillo ya no es un detalle secundario, sino el centro del look.

Shaggy setentero

Si hablamos de estilos con vibra retro, el shaggy de los 70 y el wolf cut siguen teniendo peso. Ambos comparten una misma lógica: capas desfiladas, textura, un punto desenfadado y ese aire de “despeinado intencional” que se adapta muy bien a ondas naturales.

El shaggy y el wolf cut aportan un aire retro y desenfadado. Pinterest

Corte bob 2026

Entre los favoritos del momento, el bob sigue reinando en varias versiones. El short bob perfectamente recto, el soft sculpted bob y el recién popularizado elfin bob se perfilan como apuestas fuertes para primavera, porque combinan estructura con frescura y son lo bastante versátiles para llevarse liso, con ondas suaves o con textura natural.

El bob en distintas versiones se mantiene como uno de los favoritos. Pinterest

Corte mariposa

El corte mariposa o butterfly cut sigue vigente por su capacidad de enmarcar el rostro y dar volumen sin sacrificar demasiado largo, mientras que el mid length y las long layers se consolidan como opciones seguras para quienes prefieren una melena versátil.

Las capas largas y el corte mariposa dominan las melenas medias y largas. Pinterest

Estas versiones funcionan muy bien porque aportan movimiento, aire ligero y un acabado muy favorecedor en climas cálidos.

Melena XL

Para quienes prefieren conservar la longitud, la gran apuesta es una melena XL con capas largas. Este estilo mantiene el efecto dramático del cabello largo, pero le agrega dinamismo y ligereza.

Las melenas XL se reinventan con capas para mayor dinamismo. Pinterest

De hecho, la tendencia general de primavera 2026 apunta a formas más fluidas y terminaciones más suaves, incluso en estilos pulidos como el cabello liso con brillo o el acabado satinado.

Aunque las tendencias marcan el camino, el mejor corte será siempre aquel que se adapte a tu estilo de vida, tipo de rostro y textura de cabello. Esta primavera 2026 invita a experimentar, pero también a elegir con intención. Al final, el objetivo es claro: un cabello que se vea saludable, con movimiento y lleno de personalidad.