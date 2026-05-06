BTS ya se encuentra en M\u00e9xico listos para dar tres conciertos en M\u00e9xico, pero antes de que esto ocurra, el grupo surcoreano se reunir\u00e1 esta tarde con Claudia Sheinbaum. Por medio de La Ma\u00f1anera, la presidenta inform\u00f3 que los idols llegar\u00e1n a Palacio Nacional en la tarde. Sheinbaum no dio muchos detalles de su reuni\u00f3n con BTS, pero adelant\u00f3 que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook podr\u00edan salir a uno de los balcones de Palacio Nacional para saludar a las ARMYS que se re\u00fanan a las afueras del recinto. Aunque por ahora se sabe que BTS se reunir\u00e1 con Claudia Sheinbaum, los integrantes del grupo ya se han reunido en otras ocasiones con importantes mandatarios. BTS se reuni\u00f3 con Moon Jae-in, expresidente de Corea del Sur en septiembre del 2021 en un evento en el que el exmandatario les otorg\u00f3 el t\u00edtulo de "enviados presidenciales especiales para las futuras generaciones y la cultura". Moon entreg\u00f3 a cada integrante de BTS una carta de nombramiento, junto con un pasaporte diplom\u00e1tico y una pluma estilogr\u00e1fica. Cabe mencionar que no fue la primera vez que BTS se reuni\u00f3 con el expresidente, tambi\u00e9n tuvieron una reuni\u00f3n en el 2016. En junio del 2022, BTS acudi\u00f3 a la Casa Blanca para reunirse con el entonces presidente Joe Biden como parte de las actividades por el Mes de la Herencia de los Nativos Asi\u00e1ticos Americanos de Haw\u00e1i y de las Islas del Pac\u00edfico. El grupo dirigi\u00f3 unas palabras ante medios de comunicaci\u00f3n y despu\u00e9s se reuni\u00f3 con Joe Biden en la sala oval de la Casa Blanca. En enero del 2025, el rapero de BTS dio una presentaci\u00f3n en Le Gala des Pi\u00e8ces Jaunes, un concierto ben\u00e9fico anual en Francia, impulsado por la Fondation des H\u00f4pitaux y supervisado por Brigitte Macron. Antes de su presentaci\u00f3n, el idol tuvo la oportunidad de conocer y tomarse una foto con el presidente de Francia y su esposa. Aunque Marcelo Ebrard no es el presidente y actualmente funge como Secretario de Econom\u00eda, tuvo la oportunidad de conocer a Jin. En enero de 2026 Ebrard viaj\u00f3 a Corea del Sur y su visita coincidi\u00f3 con uno de los conciertos que el idol ofreci\u00f3 en su pa\u00eds como parte de su carrera como solista. Durante su encuentro, el pol\u00edtico le pidi\u00f3 al cantante visitar M\u00e9xico. Despu\u00e9s de darse a conocer que BTS se reunir\u00e1 esta tarde con la presidenta de M\u00e9xico, como era de esperarse, ARMY no tard\u00f3 en reaccionar y compartir su opini\u00f3n a trav\u00e9s de redes sociales. Algunos fans expresaron su felicidad de ver que el grupo surcoreano se reunir\u00e1 con Claudia Sheinbaum y que incluso tendr\u00e1n la oportunidad de saludar a ARMY desde un balc\u00f3n de Palacio Nacional. Por otra parte, hubo fans que no estuvieron de acuerdo con que Sheinbaum compartiera que BTS asistir\u00e1 a Palacio Nacional, ya que lo que la mayor\u00eda de ARMY busca es que los idols tengan privacidad durante su visita a M\u00e9xico, por lo que consideran que es importante no compartir los lugares en los que estar\u00e1n. PJG