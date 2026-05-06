Grupo Firme lanza ‘Matcha Latte’, colaboración con Octavio Cuadras que nació en TikTok y ya es viral

La canción “Matcha Latte”, colaboración entre Grupo Firme y Octavio Cuadras, es un claro ejemplo de cómo el regional mexicano está evolucionando hacia nuevas formas de consumo y narrativa. Este tema no nació dentro de un estudio como muchos otros éxitos, sino que tuvo su origen en redes sociales, particularmente en TikTok.

En dicha plataforma, un fragmento inicial comenzó a circular y captar la atención del público. Fue justamente esa viralidad temprana la que permitió que la canción creciera de manera orgánica, hasta llamar la atención de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, quien decidió sumarse al proyecto y convertirlo en una colaboración formal.

Otro elemento clave en el crecimiento del tema fue su presentación en vivo. “Matcha Latte” se interpretó por primera vez frente a una gran audiencia durante un concierto de Grupo Firme en Colombia, donde la aparición sorpresa de Octavio Cuadras generó una fuerte reacción del público. Este momento no solo consolidó la canción como un éxito en ascenso, sino que también ayudó a reforzar su impacto visual.

‘Matcha Latte’, de Grupo Firme y Octavio Cuadras

‘Matcha Latte’, de Grupo Firme y Octavio Cuadras. Especial

“Matcha Latte” mantiene una base firme en el regional mexicano, incorporando elementos tradicionales como el acordeón, el bajo sexto y las tubas o metales, pero al mismo tiempo introduce una vibra mucho más moderna y ligera.

La producción está claramente pensada para conectar con audiencias jóvenes, con un ritmo pegajoso, fácil de recordar y altamente adaptable a clips cortos en redes sociales. Esta mezcla logra que la canción se sienta familiar para los fans del género, pero también fresca para quienes consumen música desde plataformas digitales y tendencias virales.

El concepto de la canción es uno de sus aspectos más interesantes y distintivos. La letra juega constantemente con un contraste simbólico entre dos estilos de vida: por un lado, el lujo tradicional asociado a los corridos —representado por bebidas como el whisky, la fiesta y los excesos— y, por otro, una estética más contemporánea y “trendy”, representada por el matcha latte, una bebida que suele asociarse con lo moderno, lo saludable y lo aspiracional dentro de la cultura urbana.

Dicha dualidad, no solo aporta un tono divertido e irreverente, sino que también refleja un cambio generacional en el público del regional mexicano, que ahora mezcla referencias clásicas con tendencias globales.

Fenómeno viral

‘Matcha Latte’, de Grupo Firme y Octavio Cuadras. Especial

El fenómeno detrás de “Matcha Latte” también tiene que ver con el momento que vive el regional mexicano. En los últimos años, el género ha dejado de ser exclusivamente tradicional para abrirse a nuevas narrativas, estéticas y formas de distribución.

Artistas como Octavio Cuadras han impulsado subestilos más ligeros y desenfadados, a veces llamados “corridos felices”, que se alejan de las temáticas más pesadas o bélicas y optan por historias más cotidianas, aspiracionales o incluso humorísticas.

En ese contexto, la colaboración con Grupo Firme resulta estratégica, ya que la banda tiene una enorme base de seguidores y una capacidad comprobada para convertir canciones en éxitos masivos.

Letra de la canción Matcha Latte

Hoy no te voy a marcar, pues no hay señal donde ando acá, en el jale

Alista el satelital, que ya nos pusieron tumbaseñales

Y, mija, no se preocupe si me ve en noticias nacionales

Traigo unos malentendidos con las leyes internacionales

Yo voy saliendo de un topón y tú de pilates

Yo tomo whisky del Patrón y tú matcha latte

Mis iniciales en tus uñas se ven elegantes

Yo puse tu nombre en mi Super, pero con diamantes

Tu mami dice que yo no te convengo

Que no le gustan los negocios que tengo

Si supiera que hice una iglesia pa' estrenarla juntos

Porque eres lo que más yo quiero en este puto mundo

Por ti me voy a París, dejo la Glock y me visto elegante

Vaciamos la Louis Vuitton y un bolserón te forro de diamantes

Y, mija, no se preocupe si me ve en noticias nacionales

Traigo unos malentendidos con las leyes internacionales

Yo voy saliendo de un topón y tú de pilates

Yo tomo whisky del Patrón y tú matcha latte

Mis iniciales en tus uñas se ven elegantes

Yo puse tu nombre en mi Super, pero con diamantes

Tu mami dice que yo no te convengo

Que no le gustan los negocios que tengo

Si supiera que hice una iglesia pa' estrenarla juntos

Porque te quiero más que a nada en este puto mundo

*mvg*