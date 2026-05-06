Los Auténticos Caligaris: boletos en CDMX, Monterrey y San Luis Potosí

Los Auténticos Caligaris, que nacen de la fusión entre Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris, dos de las bandas más explosivas y queridas de Latinoamérica, harán una gira que recorrerá CDMX, Monterrey y San Luis Potosí.

Ocesa señaló que ambas bandas se transformaron ahora en un solo fenómeno para presentar una experiencia única e irrepetible.

Después de encontrarse, de cruzar caminos y de compartir una misma esencia festiva, lo hicieron realidad: ambas bandas compartirán escenario en un espectáculo sin precedentes. Un show pensado para cantar, saltar, emocionarse y vivir una noche inolvidable”.

Los Auténticos Caligaris: boletos y fechas

Los Auténticos Caligaris. Especial

Las tres primeras fechas confirmadas son:

1 de noviembre en el Parque Tangamanga en San Luis Potosí

20 de noviembre en Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León

27 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

La preventa de Banamex se realizará el próximo 7 de mayo y la venta general para las tres fechas estará disponible a partir del 8 de mayo.

Clientes con tarjetas Banamex podrán diferir sus compras con hasta 3 meses sin intereses en transacciones superiores a los 3 mil pesos.

Unión de Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris

Los Auténticos Caligaris encarnan la unión natural de dos formas de entender la música como una celebración.

Este proyecto, enfatizan, reúne la energía festiva y el espíritu popular que han definido a Los Auténticos Decadentes desde su formación en Buenos Aires en 1986 con la visión de Los Caligaris, expertos en llevar los conciertos a nuevos niveles donde la música, el humor y la estética circense se funden para celebrar la felicidad.

Ellos dejan claro que no es una colaboración, sino como una declaración de principios.

Las canciones que habitan en su proyecto, aseguran, nacen desde la alegría, cruzan ritmos, generaciones y estilos, y sostienen un mensaje claro: en la fiesta nadie sobra. El rock, el ska, la cumbia y el espíritu popular, conviven como lenguajes comunes que invitan al público a ser parte activa del espectáculo.

Los Auténticos Decadentes, con cuatro décadas de trayectoria, es una de las principales agrupaciones de rock en Argentina y Latinoamérica. Cuentan con más de 8.2 millones de escuchas activos en Spotify. Además, el público que los escucha se encuentra en el rango de los 25 a los 34 años, lo que refleja el impacto que tiene en distintas generaciones.

Aunque son originarios de Buenos Aires, México tiene el puesto #1 en su base fans, seguido de su país natal, Chile, Perú y Colombia.

Por su parte, Los Caligaris, con casi 30 años de historia, destacan como uno de los referentes del rock y del ska en el continente. Cuentan con más de 3.2 millones de escuchas activos en Spotify y su público ronda entre los 25 a los 35 años. México también lidera la lista de su mercado, seguido de Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Juntos, representan uno de los brazos musicales más fuertes e innovadores de todo el continente. Los Auténticos Caligaris son la hermandad de dos proyectos que marcan la historia del rock latino.

*mvg*