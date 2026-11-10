Yalitza Aparicio confiesa por qué rechaza los protagónicos: esto fue lo que dijo

Después de alcanzar reconocimiento internacional por su participación en "Roma", la carrera de Yalitza Aparicio tomó un rumbo que pocos imaginarían. Aunque recibió consejos para mantenerse en papeles principales tras su nominación al Óscar, la actriz mexicana explicó por qué todavía duda en asumir la responsabilidad de encabezar una producción.

¿Por qué Yalitza Aparicio prefiere no aceptar papeles protagónicos?

La actriz recordó que, después del impacto que tuvo Roma, algunas personas de su entorno le recomendaron no volver a aceptar personajes secundarios y concentrarse en conseguir protagónicos. Sin embargo, ella no comparte del todo esa visión.

En algún momento me decían: ‘No, tú ya no bajes de protagónicos’”, recordó. Ante esos comentarios, explicó que su postura tiene que ver con reconocer que todavía necesita adquirir experiencia.

A diferencia de muchos compañeros, a mí me faltan muchas cosas por aprender”, expresó.

Yalitza también admitió que quizá necesita atreverse más cuando recibe propuestas para encabezar una historia, aunque por ahora suele pensar en el desgaste que implica asumir esa responsabilidad.

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Tal vez falta más atrevimiento de mi parte el aceptar protagónicos, que siempre les digo: ‘No, es muy cansado’”, comentó.

¿Qué busca aprender Yalitza Aparicio en cada proyecto?

Lejos de considerar que los personajes pequeños representan un retroceso, la actriz explicó que disfruta estar presente en los rodajes y conocer cómo trabajan sus compañeros.

En verdad prefiero vivir el proceso, disfrutar, irme a sentar y ver cómo trabajan mis demás compañeros y aprender también desde ese lado”, compartió.

Esta manera de acercarse a la actuación está relacionada con sus propios comienzos. Yalitza no tenía una preparación profesional como actriz cuando llegó a Roma, por lo que considera que su formación dentro del medio continúa en construcción.

Soy fiel creyente de que no sabemos todo. Hay muchas cosas que debemos de aprender”, señaló.

Bajo esa perspectiva, incluso las participaciones breves tienen un valor importante, pues le permiten sumar conocimientos y familiarizarse con distintas dinámicas de trabajo.

Durante la conversación, Yalitza Aparicio también habló sobre los obstáculos que encontró después de su debut cinematográfico. Uno de ellos fue la pandemia de covid-19, que interrumpió numerosos proyectos y modificó los planes de la industria del entretenimiento.

Se cruzó una pandemia que me estancó demasiado también, a todos nos detuvo”, explicó.

La actriz considera que su proceso de aprendizaje ha sido distinto al de quienes comenzaron a prepararse desde pequeños, una diferencia que reconoce cuando trabaja con otros intérpretes.

Por ello, considera que comenzar con cameos o personajes de menor duración no significa perder oportunidades, sino encontrar nuevas formas de crecer profesionalmente.

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¿Por qué Yalitza Aparicio estudió guion y dirección?

Otro aspecto que ha formado parte de su preparación es el acercamiento a disciplinas distintas de la actuación. La mexicana contó que decidió estudiar algunos aspectos de guion y dirección para comprender mejor cómo se construye una producción desde otras perspectivas.

Aclaró que no lo hizo necesariamente porque tenga planes de convertirse en directora o guionista, sino porque considera importante conocer las responsabilidades de quienes participan detrás de cámaras.

Como actor no solamente te debes encerrar en lo que haces, sino también saber lo que hay detrás”, explicó.

Foto: Instagarm yalitzaapariciomtz

También reconoció que su trayectoria ha estado acompañada de opiniones y cuestionamientos sobre las decisiones que ha tomado desde que alcanzó la fama internacional. No obstante, ha preferido concentrarse en su preparación antes que aceptar proyectos únicamente para cumplir con las expectativas de los demás.

Así, Yalitza dejó ver que su intención no es acelerar su carrera para cumplir con las expectativas de la industria, sino avanzar a su propio ritmo y aprovechar cada experiencia.