"Entre comer o pagar la renta": Yalitza Aparicio recuerda los días más difíciles de su vida

Yalitza Aparicio volvió a emocionar a sus millones de seguidores con una publicación muy personal. La actriz mexicana aprovechó el décimo aniversario de su graduación universitaria para recordar una de las etapas más complicadas de su vida, mucho antes de convertirse en una figura reconocida a nivel internacional.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de Roma compartió una fotografía con toga y birrete para celebrar aquella fecha que cambió su vida. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó la imagen, en el que habló de los sacrificios que tuvo que hacer para terminar sus estudios.

La actriz escribió:

Han pasado 10 años…

Muchos no lo saben, pero hubo días en los que tuve que elegir entre comer, sacar unas copias, pagar el pasaje o la renta.

Hoy entiendo que cada sacrificio valió la pena.

Sus palabras rápidamente se llenaron de comentarios de apoyo y admiración por parte de seguidores que destacaron el ejemplo de perseverancia que representa su historia.

Los sacrificios que hizo para terminar la universidad

Aunque hoy es una de las mexicanas más reconocidas en el mundo del entretenimiento, Yalitza recordó que su camino no fue sencillo.

Durante sus años como estudiante enfrentó dificultades económicas que la obligaban a decidir en qué gastar el poco dinero que tenía disponible. En ocasiones, explicó, debía elegir entre comprar comida, sacar copias para sus clases, pagar el transporte o cubrir la renta.

La publicación conmovió a muchas personas porque refleja una realidad que viven miles de estudiantes en México, quienes hacen grandes esfuerzos para concluir una carrera universitaria.

Yalitza IG

Diez años después, Yalitza asegura que todo ese esfuerzo tuvo sentido y que cada obstáculo la ayudó a llegar hasta donde está hoy.

¿De qué se graduó Yalitza Aparicio?

Antes de convertirse en actriz, Yalitza Aparicio tenía un objetivo muy distinto.

La oaxaqueña estudió la Licenciatura en Educación Preescolar en la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca, donde se preparó para convertirse en maestra de jardín de niños.

Al concluir sus estudios estaba lista para comenzar su carrera como docente y buscaba una oportunidad para ejercer frente a un grupo de alumnos.

En ese momento, nada hacía pensar que poco tiempo después su vida cambiaría para siempre.

El casting que transformó su destino

Yalitza acompañó a su hermana a un casting para la película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón. La intención era que su hermana realizara la audición, pero debido a que estaba embarazada, fue Yalitza quien terminó haciendo la prueba.

Contra todo pronóstico, consiguió el papel principal de Cleo, una trabajadora del hogar cuya historia conquistó al público y a la crítica internacional.

El éxito de la película fue enorme y también marcó un momento histórico para el cine mexicano.

Gracias a su actuación, Yalitza Aparicio se convirtió en la primera mujer indígena nominada al Premio Óscar como Mejor Actriz, un reconocimiento que la colocó entre las figuras más importantes del entretenimiento a nivel mundial.

Una carrera que fue mucho más allá del cine

Tras el fenómeno de Roma, Yalitza no regresó a las aulas como maestra de preescolar. En cambio, comenzó una nueva etapa profesional en distintos ámbitos.

En el cine protagonizó películas como Presencias y La gran seducción, mientras que en televisión participó en producciones como Mujeres Asesinas, Los Espookys y Familia de Medianoche. También ha sido conductora de eventos internacionales, incluidos los Latin Grammy.

Su presencia en la industria ha demostrado que su carrera no se limitó a una sola película.

Su voz también ha impulsado importantes causas sociales

Además de su trabajo como actriz, Yalitza Aparicio ha utilizado su reconocimiento para apoyar distintas causas.

Fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO para los Pueblos Indígenas, desde donde ha impulsado iniciativas relacionadas con la inclusión, la preservación de las lenguas originarias y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas.

También ha participado activamente en campañas contra el racismo, el clasismo y la discriminación, además de visibilizar la importancia del trabajo que realizan las trabajadoras del hogar en México.

Un mensaje que inspira a miles

La publicación de Yalitza Aparicio no solo recordó una fecha importante en su vida, también permitió conocer una faceta poco vista de su historia personal.

Detrás de los premios, las alfombras rojas y las campañas internacionales hubo una joven que, como muchos estudiantes, tuvo que hacer sacrificios para salir adelante.

Hoy, diez años después de recibir su título universitario, la actriz mira hacia atrás con orgullo y agradecimiento. Su mensaje dejó claro que aquellos días en los que debía elegir entre comer, pagar la renta, el transporte o unas simples copias forman parte de una historia de esfuerzo que continúa inspirando a miles de personas dentro y fuera de México.