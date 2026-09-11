Yahir confiesa en La Casa de los Famosos que tuvo que robar comida

Dentro de La Casa de los Famosos, el cantante Yahir confesó que en alguna parte de su vida en el pasado tuvo que robar.

El famoso cantante originario de Hermosillo, Sonora, se encuentra actualmente recluido en el reality que se transmite 24/7. Hasta ahora, ha tenido una participación bastante discreta, pero no completamente ajena a los conflictos y estrategias.

Durante su estancia en La Casa, Yahir ha contado aspectos de su vida. Algunas de sus conversaciones más interesantes han ocurrido cuando habla de experiencias difíciles de su pasado.

Yahir confiesa en que tuvo que robar comida para alimentar a su hijo

Yahir, cantante. @yahirmusic

Dentro de La Casa de los Famosos México 2026, Yahir ha comenzado a compartir con sus compañeros algunas de las experiencias más difíciles que vivió antes de alcanzar la fama. Entre ellas, recordó la época en la que se convirtió en padre de Tristán, cuando tenía alrededor de 19 años y atravesaba una complicada situación económica.

El cantante contó que en aquel momento vivía en Tijuana con la madre de su hijo, Jacqueline Fierros, y que se ganaba la vida cantando en bares y restaurantes. Sin embargo, sus ingresos no eran suficientes para cubrir las necesidades de la familia y hubo ocasiones en las que no tenían dinero ni siquiera para comprar comida.

Yahir recordó que llegaron a hospedarse en un hotel económico, por el que pagaban alrededor de 80 pesos al día, mientras buscaba la manera de conseguir ingresos para mantener a su pareja y a su hijo.

En medio de esas dificultades, el cantante confesó que llegó a robar comida de un supermercado para poder alimentar a su familia. Entre los productos que mencionó estuvieron el queso y el jamón. Según relató, compraba algunas cosas, como pan y jugo, pero escondía otros productos para llevárselos sin pagar.

También recordó que, en aquella época, conseguía mayonesa con un vendedor de hot dogs que trabajaba afuera del supermercado, quien le regalaba un poco para complementar la comida.

Más que hablar de aquella situación como una anécdota, Yahir la recordó como parte de una etapa en la que enfrentó fuertes carencias siendo muy joven. Para el cantante, convertirse en padre significó asumir una responsabilidad para la que todavía no estaba preparado económicamente, pero que lo llevó a buscar cualquier alternativa para sacar adelante a su hijo.

Cuando nace ese amor, vas a hacer hasta lo imposible (...) para sacar adelante a tu hijo”, relató Yahir al hablar de aquellos años.

La historia también permite conocer una faceta poco conocida de su vida antes de La Academia, cuando todavía no tenía la fama ni la estabilidad económica que conseguiría años después gracias a su carrera musical.

¿Qué edad tiene Tristan, el hijo de Yahir?

Tristán Othón Fierro es el hijo mayor de Yahir. Nació el 12 de abril de 1998 en Tijuana, Baja California, por lo que actualmente tiene 28 años. Es fruto de la relación que el cantante mantuvo en su juventud con Jacqueline Fierros y llegó a su vida antes de que Yahir alcanzara la fama nacional con La Academia.

La historia de Tristán ha estado marcada por diferentes etapas. Durante varios años, el joven enfrentó problemas relacionados con el consumo de sustancias, situación que también provocó periodos de distanciamiento entre él y su padre. Tanto Yahir como Tristán han hablado públicamente sobre este proceso y sobre los esfuerzos que han realizado para reconstruir su relación familiar.

En 2025, Tristán contó que se encontraba trabajando en su recuperación y que uno de los momentos que lo hizo replantearse su vida ocurrió después de ser hospitalizado a los 23 años por un problema de salud relacionado con el consumo de alcohol. El joven explicó que desde entonces ha buscado atender no solamente la parte física de su recuperación, sino también los aspectos emocionales que estuvieron detrás de sus problemas.

Actualmente, Yahir ha asegurado que su hijo atraviesa una etapa más estable. En diciembre de 2025, el cantante reveló que Tristán se dedicaba a la venta y distribución de aguacates en Hermosillo, un trabajo que compagina con su interés por la música. Según explicó, mientras se traslada de un lugar a otro también trabaja en nuevas canciones y le comparte algunas de sus ideas.

La música, de hecho, continúa siendo una parte importante de la vida de Tristán. Desde hace años ha mostrado interés por convertirse en músico y ha trabajado en sus propios proyectos. Yahir ha dicho que actualmente lo ve tomando decisiones por sí mismo y construyendo una vida más estable, algo que representa un cambio importante después de los años complicados que atravesaron como familia.

Uno de los cambios más importantes también ha sido el acercamiento con su padre. Después de varios años de distancia, ambos comenzaron a recuperar su relación y en 2024 volvieron a convivir durante las fiestas de Navidad. En mayo de 2026, Tristán incluso compartió una fotografía junto a Yahir y le dedicó un mensaje afectuoso, una señal de que el vínculo entre ambos se encuentra en una etapa diferente.

Además de Tristán, Yahir tiene un segundo hijo llamado Ian, quien nació en 2016 y es fruto de su relación con Cristina Lliteras. Actualmente tiene alrededor de 10 años y, a diferencia de su hermano mayor, ha crecido mucho más alejado de los reflectores.

Yahir ha contado que Ian también tiene inquietudes artísticas. Desde pequeño tomó clases de piano y batería y posteriormente mostró interés por el baile y la actuación. El cantante incluso compartió con él un emotivo momento en Juego de Voces, donde ambos pudieron convivir junto al padre de Yahir.

¿Quién es la pareja de Yahir actualmente?

Yahir, cantante. @yahirmusic

Actualmente, Yahir mantiene una relación con Cristina Lliteras, una mujer originaria de Sonora que ha preferido mantenerse alejada de los reflectores y llevar una vida mucho más privada que la del cantante.

La pareja se conoce desde hace más de dos décadas, aunque su relación sentimental comenzó años después. Con el paso del tiempo, ambos formaron una familia y tuvieron a Ian. A pesar de los años que llevan juntos, Yahir y Cristina no están casados, pues el matrimonio no ha sido una prioridad para ellos.

Cristina suele mantenerse al margen de la vida pública del cantante y son pocas las ocasiones en las que aparece junto a él. Sin embargo, Yahir ha hablado en diferentes momentos sobre la estabilidad de su relación y sobre la familia que han construido juntos.