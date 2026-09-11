Carín León cancela concierto y se disculpa en redes sociales, ¿por qué canceló?

Carín León tenía programada una presentación en Sphere de Las Vegas, pero un contratiempo inesperado durante su traslado obligó al cantante a cancelar el espectáculo, situación que tomó por sorpresa a sus seguidores.

La noticia generó molestia y desconcierto entre algunos de los asistentes que ya habían llegado al recinto para disfrutar del concierto, quienes reaccionaron ante la inesperada cancelación.

Carín León cancela su concierto en Sphere de Las Vegas

Fue la tarde del jueves 10 de septiembre cuando comenzó a circular un video en el que se observa cómo se informa a los asistentes que el espectáculo de esa noche sería reprogramado.

“El show de esta noche será reprogramado. Los boletos serán válidos para la nueva fecha el 15 de septiembre del 2027. Quienes no puedan asistir podrán solicitar un reembolso”.

El anuncio provocó gritos y expresiones de sorpresa entre el público, pues muchos esperaban disfrutar esa misma noche de la presentación de Carín León.

Carín León ofrece disculpa por la cancelación en redes sociales

Ante lo ocurrido, Carín León utilizó sus redes sociales para disculparse con sus seguidores y con las personas que acudieron al recinto. El cantante compartió dos mensajes, uno escrito y otro en video, en los que explicó lo sucedido.

“Por un contratiempo inesperado durante mi traslado, y poniendo siempre por delante la seguridad de todos, lamentablemente tenemos que reprogramar el show de esta noche en Sphere”, se lee en sus stories.

El intérprete lamentó no haber podido llegar a tiempo al concierto y aseguró que la decisión estuvo relacionada con problemas durante su traslado.

Carín León manda mensaje en sus stories para ofrecer una disculpa por la cancelación del concierto. Foto: @carinleonoficial

¿Qué pasará con los boletos del concierto de Carín León?

Sobre los boletos, el cantante puntualizó que serán válidos para la nueva fecha del espectáculo, programada para el 15 de septiembre de 2027.

En caso de que alguno de los asistentes no pueda acudir en la nueva fecha, podrá solicitar un reembolso en el mismo lugar donde adquirió sus boletos, dentro de los próximos 30 días.

Carín León también explicó en un video que el problema comenzó desde el momento en que intentaron trasladarse al concierto.

“No pudimos llegar al evento, tuvimos fallas con los aviones. Desde el primero, nuestra salida estaba programada como a las 2 o 3 de la tarde. Fuimos al avión, tuvimos una falla de frenos, mandamos a pedir otro avión y llegó como 4:30, tuvimos otra falla de dirección ahora, de verdad no entiendo mucho, pero ahí están las bitácoras”, explicó el cantante.

Comentó que estaba muy apenado por la situación y resaltó el compromiso que tiene hacia su trabajo en especial en una fecha tan importante como los son los conciertos.