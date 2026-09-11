“Hemingway se dio un tiro, yo no lo haré": Barry Johnson de Joyce Manor habla de su nuevo disco 

¿Se acuerdan cuando bastaba una cerveza con los amigos en un bar para “resolver” la peor de las crisis (por más minúscula que fuera)? Esos sentimientos son inherentes al disco I Used to Go To This Bar, el disco más reciente de Joyce Manor que por fin podremos escuchar mañana en la primera edición del Vans Warped Tour México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El álbum, disponible en streaming desde enero, posiblemente sea el mejor que Barry Johnson (voz y guitarra), Chase Knobbe (guitarra) y Matt Ebert (bajo) han grabado en su carrera, que comenzó en 2008, en Torrance, California, con la ilusión de convertirse en una banda por su fanatismo por blink-182, sólo que con la distinción de estar bastante apegados al folk, por ende, a la guitarra acústica.

Sin embargo, fue su amistad con la banda ya desaparecida Summer Vacation la que les ayudó a forjar su identidad mostrada en Constant Headache, Heart Tattoo y el porvenir del grupo tras el lanzamiento del primer LP en 2011. Y, curiosamente, la primera rola de I Used to Go To This Bar comienza como un gesto amistoso hacia Mark Chen, cantante de Summer Vacation.

“El álbum fue secuenciado por Brett Gurewitz (de Bad Religion), también lo produjo. Y realmente yo quería poner otra rola como introducción, pero él se aferró a I Know Where Mark Chen Lives. Y terminó gustándome por el valor sentimental detrás y porque el riff inicial me remite directo a un estilo Yellowcard (como Ocean Avenue). Terminó por hacer sentido que vayas de principio a fin, sobre todo con todas las historias que contamos”, explicó Barry en entrevista con Excélsior.

Trabajar con Brett no fue fácil. Él está acostumbrado a un sonido, está curtido por el poder que hay detrás de su trayectoria con Bad Religion y Error (el proyecto que comparte con Atticus Ross). Así que quería que Joyce Manor tocara rolas rápidas, así que Barry tuvo que explicarle que su estilo no es forzar los temas a ritmos a los que no pertenecen. Tuvieron algunos desencuentros, hasta que encontraron la forma de combinar la narrativa del álbum con un poco de velocidad tipo psychobilly.

Fue muy divertido y la decisión correcta, aunque al principio me pareció molesto”, dijo el cantante entre risas.

Cortesía Epitaph Records

Barry señaló a Matt Ebert, un gran fanático del psychobilly cuando le hicimos la mención de Tiger Army. Y aceptó la influencia. “Los estaba escuchando mucho en ese proceso, y empezaron a venir ideas que terminaron siendo la primera vez que tuvimos el valor de intentar canciones con ese sonido; estar con Brett nos puso en el radar de los clásicos como Rancid, NOFX y todo en lo que ha estado involucrado”, explicó el bajista.

Matt ama tanto Tiger Army que su nickname en AIM (el extinto chat de AOL) era ‘Tiger Army Never Die’”, apuntó Barry riéndose otra vez.

I Used to Go To This Bar tiene nueve canciones de corta duración, como todas sus producciones, con las que recuerdan tiempos de descontrol y, al mismo tiempo, la incertidumbre que siempre trae la madurez y el futuro.

En un principio, el tema de la velocidad no me hacía sentido porque estamos poniendo sobre la mesa el hacerte mayor y recordad el salvajismo de tu juventud a los 20 años. Sentir que no tienes nada, sin enfoque y perdiendo el tiempo en un bar sin dinero. No sabes qué te depara la vida, sólo estás seguro que no viene algo excepcional ni lucrativo, sólo algo miserable y aburrido. Haber tenido esos pensamientos son de los momentos más memorables de cuando somos chicos”, explicó el cantante, de 42 años.

sjdalkdjds Dan Monick

Y así llegaron muchísimas historias cortas pero de gran valor narrativo, hasta hilarantes, para ser honestos. Por ejemplo, The Possum es una rola que simplemente se escribió porque Barry ama los tlacuaches. En su casa, en el campo, convive con ellos todo el tiempo. Entonces en absoluto le pareció disparatado pensar en una historia sobre fumar hachís, tirado en el pasto con el tlacuache y después llevado a prisión.

“Eso es todo lo que hago, soy un verdadero Ernest Hemingway por aquí”, bromeó, porque Gurewitz había salido a decir en varias entrevistas que, para él, Johnson era un actual Hemingway del punk por la forma que tiene para hacer de sus canciones relatos con muchísimos plot twist y dramas interesantes.

Es solo un buen cumplido de un tipo muy inteligente. Es un gran elogio de alguien cuya opinión la gente valora, es algo genial. Pero no va a cambiar la forma en que escribo ni voy a andar por ahí pensando que soy Hemingway. Él escribía bastante borracho, y yo ya tengo eso resuelto. Además, creo que se mató con una escopeta, ¿no? Definitivamente no haré eso”, compartió.

Joyce Manor ha editado grandes discos dentro de la escena del pop punk, siendo Never Hungover Again (2014) y Cody (2016) de los más reconocidos, hasta que I Used to Go To This Bar llegó para llevarse muchos aplausos por parte de los fans y de la critica, además de que mañana será la segunda vez que toquen en CDMX dentro del Vans Warped Tour y ya con las nuevas rolitas más ensayadas.

“Probablemente estoy más emocionado de tocar Mark Chen ahora mismo porque la hemos estado ensayando. Tiene coros grupales muy geniales en el estribillo y suena enorme. Great Guitar y Possum, que suena a psychobilly pero el coro suena a crust enorme. Me encanta tocarla, no puedo esperar a ir a tocarla a México”, concluyó el cantante.

I Used to go to This Bar ya está disponible en streaming y formato vinilo en algunas tiendas independientes en México.