¿Cómo Malcriada convirtió una teoría de conspiración en nuevo disco? La banda te lo explica así 

¿Cuántas veces una persona cuestiona lo que repostea o lo que comparte en redes sociales? La UNESCO en 2024 ofreció una cifra contundente al respecto: el 62% de los creadores de contenido en redes sociales no verifica rigurosamente la información que comparte. Y quizá esto no afecte o lo haga de forma mínima a personajes de altas esferas, pero sí afectó al dueto mexicano Malcriada.

El público creó una teoría de conspiración donde la banda Malcriada está directamente señalada de tener relación con la muerte del cantante estadounidense Oliver Tree, quien falleció en un incidente aéreo este año en Río de Janeiro.

Hay mucha gente que cree cosas terribles de nosotros. Hay gente que cree que estuvimos involucrados en la muerte de personas, en accidentes; hay muchas cosas que no tienen sentido, por lo que nos nació un sentimiento de paranoia real. Fue más de un mes de acoso. Decidimos desaparecer”, cuenta Pepe Pecas a Excélsior.

La teoría está relacionada con los videos que Malcriada hacía junto a Oliver, donde trataban de visibilizar temas como el bullying a través de narrativas cortas, personajes y títeres, todo tras el trágico fallecimiento del cantante. Al inicio Malcriada tomó distancia, pero después decidieron tomar las riendas de algo que, aseguran, no tiene ningún tipo de sustento.

Pensamos: o nos quedamos aquí depres, tirados en la cama pensando en tonterías y tripeándonos como estas personas que se andan tripeando, o tomamos el control y agarramos la narrativa por las riendas, ¿no? Entonces, es lo que decidimos hacer. Al final, nosotros lo que más amamos es hacer música, ¿no? Y la música es una herramienta muy poderosa justo para hacer eso, para transformar situaciones, cosas, sentimientos”, junta Mathilde Sobrino.

Malcriada reaparece y aclara las teorías de conspiración. Warner Music

De esta experiencia con el escrutinio, el señalamiento y estar en medio de una teoría, luego de pasar acoso constante, nació el EP que lleva por título Teoría de conspiración, donde hablan de esta experiencia que desencadenó en ellos paranoia, y les hizo cambiar de opinión respecto a un fanatismo que tenían por estas historias conspiranoicas.

“Nosotros éramos aficionados de las teorías de conspiración. O sea, generalmente es un tema que nos gustaba. Nunca hubiéramos hecho canciones sobre eso, pero es un tema que nos interesaba, nos gustaba, que creíamos y compartíamos. Pero cuando las teorías se tratan sobre ti y cuando de pronto, en canales de gente que se dedica o que ya lleva años y que hasta tienen reputación de canales de crítica, canales de teorías de conspiración, dicen un montón de cosas que no son verdad o dicen cosas que son mentiras, que no cuadran... Ni siquiera tienen la información, nos enseñó que mucho de lo que vemos no es verdad”, cuenta Pepe.

Malcriada decidió no detenerse a llorar, a dejar de hacer música, ni siquiera a borrar el contenido que hacían junto a Oliver; transformaron eso en canciones e incluso quisieron ironizar haciendo una campaña para promocionarlo donde se veían sus rostros en carteles pegados por la ciudad y la leyenda de “se busca”, que nuevamente trajo a ellos el escrutinio y el señalamiento.

Queríamos hacer estos pósters un poco como del viejo oeste, ¿no? “Se busca”, “recompensa”, “un millón de pesos por estos individuos que escapan de la ley”, pero bueno, se malinterpretó, no era nuestra intención”, señala Mathilde.

La banda dará un show en el Pabellón del Palacio de los Deportes Warner Music

La gente nuevamente los señaló, ahora no de asesinos sino de insensibles con la situación de desapariciones que vive México, pero nuevamente, fue todo un problema que creció en redes sociales.

Es que es como un teléfono descompuesto. Basta con que una persona diga: “Son pósters de desaparecidos”, y de la nada alguien, sin siquiera ver los pósters, solo ve lo que dice la otra persona y lo sigue esparciendo cada vez más distorsionado. Incluso hay un video de redes que empieza diciendo directamente: “Malcriada se burla de las madres buscadoras”. O sea, ya llevándola... Ya no tiene sentido. O sea, ya completamente perdido”, explica Pepe.

Lo cierto es que ellos están tranquilos, pues su intención seguía siendo apropiarse de otra narrativa y no aludir, dicen, al tema de las desapariciones. Ahora el EP está afuera, y ellos simplemente entendieron que cuando algo ya se lanzó ya no les pertenece, y ya no lo pueden controlar.

No podemos tener el control de todo lo que ocurre en las redes, lo entendimos y ahora lo soltamos”, dice Mathilde.

Lo que sí podrán controlar es su show el próximo 21 de enero en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, donde llevarán este nuevo concepto al escenario.