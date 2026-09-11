"Hay poco tiempo para el ahora": Silvana Estrada habla del cansancio y su show en Auditorio Nacional

La gira Vendrán suaves lluvias ha llevado a Silvana Estrada, la cantante y compositora jarocha, a conocer ciudades de todo el mundo —incluyendo Estados Unidos, Europa y las ya conocidas en México—, pero, por sobre todos esos paisajes culturales, lo que más ha conocido en este ajetreo es a sí misma.

Definitivamente, algo que pasa cuando estás mucho tiempo de gira es que te das cuenta de en qué áreas de tu oficio como músico puedes mejorar. Tengo muchas ganas de estudiar mi instrumento, de aprender nuevos saberes, de involucrarme en proyectos diferentes, hacer música para películas, por ejemplo, aprender a dirigir y arreglar música coral. Es muy emocionante todo lo que una puede aprender en la vida. Y ni hablar de las ganas de escribir nuevas canciones, me comen por dentro”, contó Silvana a Excélsior.

Silvana comenzó su recorrido por los recintos más importantes de la Ciudad de México allá por 2018 y 2019, presentándose en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris; sin embargo, no esperaba que ese circuito terminara llevándola muy pronto a espacios como el Teatro Metropólitan o Noches del Botánico en Madrid, hasta el Allstate Arena de Chicago, y ahora a un recinto para 10 mil personas, el de mayor renombre en la capital mexicana: el Auditorio Nacional. Pero haber elevado la magnitud y hacer crecer su audiencia no le hacen cambiar quien es en escena.

Creo que me di cuenta del poder de la intimidad como fuerza motora de un concierto. Cuando planeamos la gira de Vendrán suaves lluvias era, en principio, en venues grandes y uno de mis temores fue mantener la fragilidad y la vulnerabilidad en espacios más grandes que en los de giras anteriores. Hoy, después de 50 y tantos shows hechos este año, entiendo que la energía que una propone desde el escenario da para plantear una forma de recibir desde el público, sea el espacio o el formato que sea”, aseguró.

Pero no todo en Silvana son reflexiones sobre ella misma, su entorno o su quehacer musical; muchas surgen también de sus más recientes canciones del disco que da nombre a la gira, lanzado en 2025, porque ahora que ve lo que estos temas provocan en su público, entiende mucho más las posibilidades de la canción.

Creo que en ellas habita una esperanza muy fuerte que mueve mucho en las personas. Veo mucho llanto y mucho abrazo, muchas ganas de conectar y la apertura para hacerlo. Veo estas canciones como caminos hacia adentro y hacia afuera. Una doble vía para entendernos mejor”, explicó.

La cantante dará dos shows en el Auditorio Nacional. JESUS SOTO FUENTES

La falta de presente

Sin embargo, todo el camino lleno de éxitos, experiencias, lanzamientos, colaboraciones y grandes hits que la han colocado como una de las voces principales de la música en México es un recorrido que pronto, en diciembre de este año —para ser exactos, con dos shows en el Auditorio Nacional—, dará fin a su ciclo para un descanso merecido.

Estoy en un momento muy hermoso, como de cierre de ciclos. Estoy, por un lado, viviendo lo que siempre soñé y, por otro, ya anhelando parar un poco y darme el tiempo de pensar cuál es la siguiente aventura. Me siento agradecida de poder dar un cierre simbólico tan hermoso e importante como dos noches en el Auditorio Nacional. Es un regalo inmenso que me está permitiendo la vida y las personas que me escuchan con tanto cariño”, comentó.

Y es que ella misma reconoce que la carrera de un artista con tanta exposición, éxito y número de seguidores es también una responsabilidad a veces muy pesada; pero cuando toca con sus pies descalzos una tarima, a veces se olvida de que es un trabajo y recuerda que sigue siendo una pasión.

En el escenario descubro mi fuerza y la fuerza tan profunda con la que amo el escenario. Después de este año me siento simplemente plena cuando me subo a cantar, me sorprendo a mí misma conmovida de mi recorrido tan mágico y se me olvida lo cansada que estoy a veces”, se sinceró Estrada.

Vendrán suaves lluvias es el disco donde precisamente la cantante habla de encontrar plenitud y ligereza en la vida, paz y tranquilidad al irse a dormir; sin embargo, ese mismo álbum la ha llevado a alejarse de ello un poco, aunque no se detiene en esa búsqueda.

“Sigue siendo una de mis prioridades en la vida: fluir con ligereza, llevar el deseo como guía siempre. Me queda claro que lo primero es pasarla bien, despertar con ganas de vivir un día más y dormir tranquila por la noche. Suena fácil, pero en mi experiencia es bastante complicado”, detalló.

Silvana Estrada Mezcalent

Feliz navega por su agenda apretada por una gira tan extensa, aunque a veces termina exhausta. Por eso quizá tarda en entregar nueva música a sus fans: necesita un respiro, reencontrarse e ir a su propio ritmo. Por lo pronto, su público podrá seguir disfrutándola en los escenarios al menos hasta este invierno, hasta que para ella vengan suaves lluvias.

“Creo que este oficio tan hermoso tiene una cara difícil de afrontar, que es la falta de presente. Todo se planea y se mueve siempre en escenarios futuros, hay poco tiempo para asimilar el ahora y a veces eso envejece el corazón. Pasamos de picos muy altos a lugares muy bajos y, con el tiempo, si no te cuidas, eso pasa factura”, concluyó la cantautora de Si me matan.