¡Se filtró! Así fue el drástico aviso enviado a los padres en la nueva escuela de Archie y Lilibet

El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido no solo ha despertado especulaciones sobre su nueva vida familiar, sino que también habría provocado cambios y advertencias especiales en el entorno escolar donde estudiarán sus hijos.

Así ha sido la mudanza de Archie y Lilibet a Reino Unido

Archie y Lilibet están a punto de comenzar una nueva etapa académica en Inglaterra y, de acuerdo con reportes recientes, algunas familias de la zona ya recibieron un mensaje bastante contundente sobre la privacidad de los pequeños.

Archie y Lilibet están a punto de comenzar una nueva etapa escolar en Reino Unido. IG meghan

La advertencia habría sido enviada a padres y tutores de alumnos de escuelas cercanas a la zona donde los duques de Sussex planean establecerse.

La comentarista de la realeza Kinsey Schofield reveló a Page Six que los responsables de un colegio se pusieron en contacto con las familias para explicarles que la llegada de determinadas familias puede generar un interés mediático fuera de lo habitual.

¿Qué dice el aviso enviado a los padres de la escuela de Archie y Lilibet?

El mensaje, según explicó la periodista, buscaba preparar a la comunidad escolar ante la presencia de estudiantes que podrían atraer la atención de la prensa y del público.

Sin mencionar directamente a los hijos de Harry y Meghan, el aviso habría dejado claro que las reglas de privacidad tendrían que tomarse especialmente en serio.

La nueva escuela de los hijos de Harry y Meghan busca proteger la privacidad de sus alumnos. The Grosby Group

Uno de los puntos centrales de la comunicación fue la prohibición de fotografiar o grabar a otros estudiantes sin autorización. Además, se pidió a los padres no publicar en redes sociales imágenes, datos personales o información relacionada con los alumnos y sus familias.

El objetivo, de acuerdo con el contenido revelado por Schofield, es preservar un ambiente "seguro, feliz y privado" para todos los menores.

Una medida que cobra especial relevancia cuando entre los nuevos estudiantes se encuentran los hijos de uno de los miembros más conocidos de la familia real británica.

¿Dónde estudiarán Archie y Lilibet tras regresar a Reino Unido?

Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, dejaron atrás su vida cotidiana en California después de que Harry y Meghan decidieran regresar al Reino Unido por un periodo prolongado.

El inesperado aviso puso en alerta a los padres de la zona donde vivirían los Sussex. IG meghan

La familia habría llegado al país a finales de agosto, después de vivir durante aproximadamente seis años en Montecito. Los pequeños fueron matriculados, según los reportes citados, en un colegio privado mixto de Inglaterra.

Archie comenzaría la primera etapa de la escuela preparatoria, mientras que Lilibet iniciaría el correspondiente nivel pre-preparatorio.

Aunque el nombre del centro educativo no ha sido revelado, precisamente para proteger la privacidad de los menores, la información disponible apunta a que se trata de una institución ubicada en el entorno de los Cotswolds, una de las zonas rurales más exclusivas del Reino Unido.

Archie y Lilibet comenzarán clases en una escuela privada británica tras años en California. IG meghan

La región resulta especialmente significativa para Harry. Además de ser conocida por sus grandes propiedades y sus famosos residentes, se encuentra relativamente cerca de Highgrove, la residencia del rey Carlos III.

También está a una distancia razonable de Windsor, donde viven el príncipe William, Kate Middleton y sus tres hijos.

La preocupación de Harry y Meghan por la seguridad de sus hijos

El regreso de la familia también llega en medio de la disputa de Harry con las autoridades británicas por las medidas de seguridad que deberían recibir él, Meghan y sus hijos.

El traslado diario de los pequeños al colegio podría convertirse en uno de los mayores retos para los Sussex. IG meghan

Tras dejar sus funciones como miembros activos de la realeza en 2020, Harry perdió el esquema de protección policial financiado por el Estado.

Aunque el gobierno británico ordenó una nueva evaluación de los riesgos que enfrenta la familia, todavía no existe una decisión definitiva sobre las medidas que podrían aplicarse.

Precisamente por ello, uno de los momentos que más preocupación generaría sería el traslado diario de Archie y Lilibet al colegio. Los horarios habituales de entrada y salida podrían convertirse en puntos predecibles para fotógrafos y curiosos.

La privacidad de Archie y Lilibet será una prioridad en su regreso a Reino Unido. IG meghan

Meghan ya había expresado anteriormente su temor de que las actividades escolares de sus hijos pudieran transformarse en un espectáculo mediático. Ahora, con el regreso de la familia a Inglaterra, esa preocupación vuelve a cobrar fuerza.

Aunque aún no hay una resolución, por ahora, todo indica que la privacidad de Archie y Lilibet será una de las prioridades fundamentales de la pareja.