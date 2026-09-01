Tenoch Huerta vuelve a Hollywood: la película que lo reunirá con Jason Momoa y Adria Arjona

Tenoch Huerta prepara su regreso a la pantalla grande con un nuevo proyecto internacional que lo reunirá con artistas como Jason Momoa, Miles Teller, Adria Arjona y Kiefer Sutherland. Se trata de Copperhead, un thriller criminal ambientado en el oeste de Texas que representa una nueva oportunidad para el actor mexicano de seguir sumando proyectos a su trayectoria cinematográfica.

La película llega como un nuevo paso en la carrera de Tenoch Huerta, quien continúa abriendo camino en producciones internacionales y compartiendo créditos con reconocidas figuras de la industria de Hollywood.

¿Qué se sabe de Copperhead, la nueva película de Tenoch Huerta?

La noticia fue confirmada en exclusiva por Deadline, medio que informó que Jason Momoa, Tenoch Huerta, Adria Arjona y Kiefer Sutherland forman parte del elenco de esta nueva producción.

El proyecto será protagonizado por Miles Teller y se plantea como un thriller policíaco dirigido por John Swab, con una historia ambientada en el oeste de Texas.

La película contará con un elenco de reconocidos actores y entre ellos se encuentra Tenoch Huerta, quien continúa ampliando su participación en producciones internacionales.

La trama seguirá a un detective veterano y a un joven que deberán trabajar juntos en una operación encubierta relacionada con el tráfico de drogas, una misión que los llevará a enfrentarse a distintos retos mientras intentan cumplir con su objetivo.

Tenoch Huerta suma un nuevo proyecto a su trayectoria

La participación en Copperhead representa un nuevo proyecto cinematográfico para Tenoch Huerta, quien en los últimos años ha ganado presencia en producciones internacionales.

Su incorporación a esta película también ha generado expectativa entre quienes siguen su carrera y esperan verlo nuevamente en la pantalla grande, ahora compartiendo créditos con figuras como Jason Momoa.

Este proyecto marcaría su regreso a la pantalla después de Pedro Páramo, película de 2024 dirigida por Rodrigo Prieto, en la que también formó parte del elenco.

Tenoch Huerta regresa al cine con Copperhead junto a Jason Momoa Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

¿Cuándo se estrena Copperhead?

Hasta el momento, se espera que el rodaje de Copperhead comience en septiembre de 2026 en Oklahoma.

También se ha señalado que la producción buscaría llegar al Festival Internacional de Cine de Toronto, aunque habrá que esperar a que se confirmen oficialmente los detalles sobre su estreno y distribución.

La película estará dirigida por John Swab, cineasta, guionista y productor estadounidense conocido por trabajos como El Rey de Marfil, Ida Red: El precio de la libertad, Terror en la Parada de Camiones y Hombres de Guerra.

Tenoch Huerta regresa al cine con Copperhead junto a Jason Momoa Foto: Cuartoscuro.com / Graciela López Herrera

Con Copperhead, Tenoch Huerta suma una nueva oportunidad para continuar creciendo en el cine internacional y compartir pantalla con reconocidos nombres de Hollywood, un paso más en la trayectoria del actor mexicano.