Mónica León, esposa de Jesse Huerta: ¿quién es y por qué está en medio de la polémica?

Mónica León, esposa de Jesse Huerta, terminó en medio de la conversación sobre la pausa de Jesse & Joy después de publicar varias historias en Instagram. Sus mensajes aparecieron poco después de que Joy hablara públicamente sobre la decisión de su hermano de alejarse temporalmente del proyecto musical.

Aunque Mónica no mencionó a Jesse ni a Joy en sus publicaciones, sus palabras hicieron que algunos seguidores intentaran relacionarlas con lo que ocurre actualmente entre los hermanos Huerta.

Una de las frases que compartió fue: "EL AMOR POR LA FAMILIA ESTÁ POR ENCIMA DE TODO". En el mismo mensaje habló sobre la importancia de poner límites y entender que querer a una persona no significa permitirlo todo.

"Y AMOR no significa permitirlo todo", escribió.

Pero hubo otra frase que generó todavía más comentarios: "Y LA VERDAD SIEMPRE SALE A LA LUZ Y SIEMPRE SIEMPRE TRIUNFA".

Por el momento, Mónica no ha explicado si estos mensajes tienen alguna relación con la decisión de Jesse. Tampoco señaló directamente a Joy o a algún integrante de la familia, por lo que cualquier vínculo con la separación profesional del dúo pertenece a la interpretación de los usuarios.

¿Quién es Mónica León, esposa de Jesse Huerta?

Lejos de los escenarios, Mónica León tiene su propia carrera. Es chef y panadera mexicana y ha desarrollado un proyecto gastronómico llamado Monini’s Kitchen, desde donde comparte parte de su trabajo.

De acuerdo con reportes sobre su trayectoria, estudió en el Instituto de Gastronomía y Repostería Franco Mexicano y posteriormente se especializó en panadería. También viajó a Londres para continuar aprendiendo sobre esta área.

Su cuenta pública de Instagram, @moninis.kitchen, está enfocada principalmente en contenido relacionado con la gastronomía, aunque también ha mostrado algunos momentos de su vida personal.

¿Quién es Mónica León? La esposa de Jesse Huerta en medio de la polémica por Jesse & Joy Instagram: moninis.kitchen

Mónica y Jesse Huerta están casados y son padres de dos hijas. A pesar de que ambos han mantenido buena parte de su relación lejos de los reflectores, de vez en cuando han compartido fotografías y momentos familiares en redes sociales.

Así comenzó la historia de amor de Mónica y Jesse

La historia entre Mónica León y Jesse Huerta comenzó cuando ambos eran jóvenes. Según ha contado el propio músico, se conocieron durante un viaje a Cancún, donde un primo de Jesse los presentó.

A partir de ese encuentro comenzó una relación que con el tiempo terminó en matrimonio. Jesse incluso ha hablado de aquella primera reunión durante entrevistas, aunque la pareja ha procurado mantener los detalles de su vida juntos fuera de la atención pública.

Ahora, Mónica volvió a aparecer en las conversaciones relacionadas con Jesse & Joy, pero por motivos muy distintos a su trabajo gastronómico.

¿Qué está pasando con Jesse & Joy?

La polémica comenzó después de que Jesse anunciara que necesitaba hacer una pausa para dedicar tiempo a su familia y cuidar de sí mismo. Joy explicó posteriormente que conoció la decisión poco antes de que se hiciera pública y reconoció que la noticia también tomó por sorpresa al público.

A pesar de la pausa de Jesse, Joy ha dejado claro que continuará con los compromisos profesionales del proyecto.

Jesse, por su parte, informó que cumplirá con las presentaciones que ya estaban acordadas hasta el 5 de diciembre de 2026. Después de esa fecha ya no participará en el concierto del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, titulado ¿Con quién se queda el reno?, que Joy confirmó que realizará.

Jesse Huerta compartió un mensaje en la cuenta de Jesse & JoyInstagram redes

Por ahora, no existe una declaración de Mónica León que confirme que sus publicaciones se refieran a esta situación. Tampoco hay información pública que permita afirmar que exista un conflicto familiar detrás de la pausa de Jesse.

Así que, aunque sus mensajes despertaron todo tipo de teorías entre los seguidores de Jesse & Joy, lo único confirmado es que Mónica habló sobre familia, amor, límites y verdad, sin señalar directamente a nadie.