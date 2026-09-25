Así luce Christina Applegate tras meses hospitalizada: la actriz reaparece con nueva imagen

Christina Applegate volvió a aparecer en redes sociales después de varios meses alejada de Instagram y lo hizo a su manera; mostrando su nueva imagen, haciendo una broma sobre una marca en su rostro y mandando cariño a sus seguidores.

La actriz de 54 años, conocida por producciones como Dead to Me y The Sweetest Thing, publicó un video en el que aparece frente a la cámara con el cabello rubio. La publicación rápidamente llamó la atención, sobre todo porque se trata de una de sus apariciones más recientes después de un periodo complicado relacionado con su salud.

Nuevo color de pelo, nueva mancha rara en la mejilla, escribió Applegate junto al video.

Lejos de hacer de su publicación algo solemne, la actriz volvió a recurrir al humor para hablar de sí misma. También aprovechó el mensaje para agradecer a su estilista Dave Stanwell por ayudarla a sentirse mejor ese día.

Los quiero y les envío mucho cariño a todos, escribió Christina para sus seguidores.

Christina Applegate también encontró una nueva actividad

La reaparición de la actriz no quedó solamente en el cambio de imagen. Poco después, Christina compartió otra publicación en la que contó que comenzó a aprender a dibujar.

Empecé a aprender a dibujar. No soy buena, pero me encanta intentarlo, escribió.

Applegate explicó que esta nueva actividad le ha resultado relajante y recomendó a sus seguidores probar algo parecido.

Recomiendo encarecidamente comprar un paquete de lápices y papel, y dedicarte un tiempo a ti misma, comentó.

Para la actriz, dibujar se ha convertido en una forma de pasar un rato tranquila, lejos de las prisas. Incluso invitó a sus seguidores a abrir las ventanas, escuchar a los pájaros y simplemente dejarse llevar por el momento.

La publicación muestra otra faceta de Christina en una etapa en la que ha reducido considerablemente su actividad pública.

La lucha de Christina Applegate contra la esclerosis múltiple

Christina Applegate hizo público su diagnóstico de esclerosis múltiple en 2021. Desde entonces, la actriz ha hablado con mucha más apertura sobre los cambios que la enfermedad ha provocado en su vida.

En su podcast MeSsy, que conduce junto a Jamie-Lynn Sigler, ha contado algunas de las dificultades que ha enfrentado desde que recibió el diagnóstico. En una de sus declaraciones, incluso reveló que había sido hospitalizada más de 30 veces durante este periodo.

Christina Applegate hizo público su diagnóstico de esclerosis múltiple en 2021. Reuters

En agosto pasado también trascendió que Applegate había sido hospitalizada. Una fuente citada por People aseguró entonces que la actriz ya se encontraba en casa y que estaba bien.

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central. Se produce cuando el sistema inmunitario ataca la mielina, la capa que protege las fibras nerviosas.

Los síntomas pueden variar de una persona a otra. Entre ellos están el entumecimiento, la debilidad, problemas para caminar, alteraciones de la visión, falta de coordinación y fatiga.

En agosto pasado también trascendió que Applegate había sido hospitalizada.

Aunque actualmente no existe una cura, hay tratamientos que ayudan a controlar los síntomas, reducir los brotes y modificar la evolución de algunos tipos de la enfermedad.

Por ahora, Christina Applegate sigue compartiendo pequeños momentos de su vida con sus seguidores. Esta vez lo hizo con un nuevo color de cabello, una broma sobre una marca en su mejilla y algo que parece estar disfrutando especialmente: aprender algo nuevo sin preocuparse demasiado por hacerlo perfecto.