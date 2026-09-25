Director de Obsession rechazó a Netflix y recaudó 500 millones de dólares en cines

El director Curry Barker rechazó una jugosa oferta de Netflix para garantizar el estreno en cines de su aclamada película Obsession. El realizador y su equipo de producción aceptaron un trato superior presentado por Focus Features, compañía respaldada directamente por las gigantescas firmas Blumhouse y Universal Pictures. Este agresivo acuerdo comercial aseguró el lanzamiento de la cinta de terror en las pantallas grandes a nivel mundial, descartando por completo la cómoda vía del streaming.

La exitosa proyección del largometraje durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) desató una intensa guerra de ofertas entre las principales distribuidoras del mercado. Netflix presentó rápidamente una propuesta económica sumamente atractiva para sumar el título de manera exclusiva a su enorme catálogo digital. La agresiva oferta de la plataforma amenazó con sepultar el anhelado sueño del equipo creativo de ver su inquietante obra proyectada en las salas tradicionales.

Obsession ya se encuentra en plataformas de streaming. Foto: Universal Pictures

La negociación tomó un rumbo completamente diferente cuando los representantes de Focus Features igualaron la puja millonaria impuesta por la corporación del streaming. La distribuidora clásica adquirió los derechos globales de exhibición por una asombrosa cifra cercana a los 15 millones de dólares. La promesa formal de llevar la cinta directamente a las butacas convenció al instante a los realizadores independientes de estampar su firma en el jugoso contrato.

Un éxito sin precedentes en la taquilla mundial

El equipo creativo prefirió arriesgarse con el circuito comercial tradicional frente a la inmediatez y la seguridad monetaria del formato casero. Esta valiente decisión corporativa transformó por completo el destino financiero y el alcance mediático de la pequeña producción independiente. La estudiada estrategia de distribución elevó el perfil del proyecto hasta convertirlo en el evento cinematográfico más sorpresivo y rentable del año dentro de la cartelera.

Los asombrosos números finales de recaudación destrozaron cualquier pronóstico previo trazado por los analistas financieros de la industria hollywoodense. El tenso largometraje partió con un presupuesto microscópico de apenas 750 mil dólares, una cifra completamente irrisoria para los estándares actuales del cine de terror. La película terminó haciendo historia pura al embolsarse más de 500 millones de dólares durante su sólido recorrido por la taquilla global.

Obsession lanzó a la fama a Inde Navarrette. Foto: Foto: Focus Features

Las enormes ganancias económicas validaron rotundamente la arriesgada visión original de Barker y su tenaz grupo de productores asociados. El gigantesco margen de rentabilidad dejó en absoluta evidencia el inmenso potencial comercial que aún conservan las salas de cine en la actualidad. Los grandes corporativos tomaron nota de este inusual fenómeno para replantear por completo sus futuras estrategias de compras en los festivales de otoño.

Inde Navarrette salta al Universo Cinematográfico de Marvel

El abrumador éxito mediático de la obra catapultó definitivamente a la fama internacional a su talentosa actriz principal, Inde Navarrette. La joven intérprete robó los reflectores de la competitiva industria gracias a su desgarradora y visceral actuación dentro del perturbador relato de suspenso. Las agencias de talento identificaron rápidamente el nacimiento de una nueva figura de acción capaz de liderar proyectos de altísimo presupuesto.

Inde Navarrette ahora formará parte del UCM. Foto de IG: @nerksnews

Los altos ejecutivos de Disney confirmaron la esperada incorporación de la actriz al gigantesco Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Durante las recientes actividades masivas de la convención D23, el presidente del estudio anunció sorpresivamente que Navarrette encarnará a la icónica mutante Rogue. La ascendente estrella protagonizará la nueva adaptación cinematográfica de los X-Men, un misterioso proyecto estelar agendado para desatar la locura de los fanáticos en el año 2028.

La meteórica transición del cine independiente de bajo presupuesto hacia la poderosa franquicia de superhéroes consolidó el verdadero impacto cultural de la cinta. El aterrador filme no solo generó impresionantes montañas de ingresos directos para sus creadores originales durante su periodo de exhibición. La obra maestra del suspenso sirvió también como el principal y más efectivo trampolín actoral de la presente década en la meca del cine.