Will Arnett: Sólo nos queda reír

Los amigos y colegas Bradley Cooper y Will Arnett habían trabajado previamente en The Comebacks (2007) y The Rocker (2008); sin embargo, fue hasta ¿Está funcionando esto? (Is This Thing On?), el tercer largometraje dirigido por Cooper, que ambos juntaron sus talentos creativos para escribir el guion de esta comedia protagonizada por Arnett y que muestra cómo un hombre de cincuenta y tantos años encuentra en el stand-up la medicina para enfrentar el caos que vive tras su divorcio.

El proceso de trabajar con Bradley como escritor fue fantástico; es un tipo que aporta muchísimas ideas. Lo genial es que nunca deja nada sin investigar, para él no hay malas ideas y está dispuesto a intentarlo todo. Ese proceso siempre nos impulsaba a pensar en lo que podíamos hacer para sentir realmente por lo que los personajes estaban atravesando y así comprender sus procesos. Revisando borrador tras borrador, me di cuenta de que Bradley es un gran escritor y eso se traslada al proceso cinematográfico como director. Él es implacable en el mejor sentido de la palabra”, compartió a Excélsior Will Arnett.

El actor y comediante canadiense estadunidense, famoso por ser la voz de BoJack Horseman, fue elegido por Cooper —nominado en doce ocasiones al Oscar en diferentes categorías— para que se pusiera en los zapatos de Alex Novak, un cincuentón que se encuentra reconfigurando su vida tras el divorcio de Tess, la mujer a la que ama, pero con la que vive una rutina insoportable y que es interpretada por la ganadora del Oscar, Laura Dern. Lo que muy pocos saben es que esta historia está inspirada en la propia vida del comediante y exfutbolista profesional John Bishop.

Nunca es tarde para ser feliz

Al ser una cinta muy honesta con respecto a la realidad que viven miles de parejas a nivel mundial, se le cuestionó al actor de voz grave si, en cierta forma, ¿Está funcionando esto? es una película que funge como un apapacho al corazón para todos aquellos que atraviesan por una ruptura.

No creo que estemos haciendo una declaración sobre el divorcio ni nada por el estilo; sin embargo, sí estamos transmitiendo un mensaje de esperanza. Nunca es tarde para ser feliz, se puede tener esperanza y la vida puede tener un buen final. Si tan solo pudiéramos comunicarnos, encontrar una comunidad y ser abiertos unos con otros, podríamos encontrar nuestro camino. De verdad lo creo”, comentó el actor que dio vida a Gob en Arrested Development.

¿Y cómo fue trabajar con Laura Dern, con quien Arnett tiene una química increíble como pareja cinematográfica?

Trabajar con Laura es increíble. Cuando Bradley dijo: ‘Voy a preguntarle a Laura’, pensé: ‘Realmente le estamos apuntando a lo más alto’. Cuando ella dijo que sí al proyecto, sentí que elevaba todo lo que hacíamos. Es una artista increíblemente talentosa; que viniera a formar parte de esto y aportara toda su brillantez fue una gran bendición”, expresó el nominado a siete premios Emmy.

Filme rodado en el mítico Comedy Cellar

Este filme, que se estrenará este jueves 19 de febrero en la cartelera de nuestro país, se rodó en el Comedy Cellar, la meca de la comedia subterránea neoyorquina. Fue ahí en donde Arnett, de 55 años, se lanzó con Bradley Cooper durante varias semanas antes del rodaje para adentrarse en ese mundo y empezar a practicar.

Empecé a ir al Comedy Cellar, donde rodamos toda la parte de comedia. Iba todas las noches y subía tres veces por sesión para probar monólogos. Bradley y yo estábamos en proceso de escribir para mi personaje, así que fue una gran manera de ensayar en tiempo real. Fue una oportunidad increíble probar todos estos diferentes escenarios que ocurren en diferentes etapas de la película”, compartió.

Asimismo, Bradley Cooper, quien además de dirigir tiene una participación especial en la cinta, se lanzó a la aventura neoyorquina y filmó en tiempo real algunas secuencias en las que la gente que pasaba o los autos que se atravesaban eran reales.

Se sintió como un rodaje indie en las calles de Nueva York. Atravesábamos las avenidas de noche y veías a Bradley atado con un cinturón a un dolly, y de pronto veías bicicletas subiendo por la ciclovía. Estábamos esperando a que cambiara el semáforo para cruzar la Sexta Avenida a las once de la noche y tratábamos de sacar algunas tomas. Se veía gente caminando por la calle McDougall, por el Comedy Cellar, ruidos, ventanas abiertas, gente gritándonos. Lo bueno de todo eso es que hace sentir un Nueva York muy vivo; es una ciudad increíblemente vibrante”, explicó.

“Tuvimos muchos momentos divertidos conduciendo por las calles sin permiso y Bradley tirado en el suelo del auto filmándome. Yo le decía: ‘¡Policía, policía!’ y él sostenía la cámara frente a mí mientras conducíamos por la autopista del lado oeste, esperando que si nos paraban, me multaran a mí por ir al volante. Eso es lo que llamas ser un buen amigo”, apuntó Arnett, quien estuvo casado durante nueve años con la actriz Amy Poehler.

¿Está funcionando esto? es una película bastante esperanzadora.

