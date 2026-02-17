“The Emptiness nos definió”, señala vocalista de Alesana

Hace 20 años la historia de Alesana y la escena emo en México cambió con el histórico concierto que se hizo en el bar Victoria, que, por cierto, ya no existe.

Hasta ese momento nuestros shows en Estados Unidos iban bien, estábamos felices con lo que nos pasaba. Sin embargo, nadie nos preparó para lo que experimentamos al bajar a México y salir por primera vez a tocar internacionalmente.

No sólo por el tamaño de la audiencia, sino la intensidad. Y sigue. De vez en cuando nos preguntan por qué somos tan famosos en México... de hecho, mis hijos de repente me dicen ‘papá, eres famoso en algunos lados, ¿verdad?’”, recuerda entre risas Shawn Milke, en entrevista con Excélsior.

The Emptiness, la fusión entre la música y su pasión por el cine y la literatura

El viernes van a tocar en el Foro Velódromo todo un show por completo del disco The Emptiness (2010), el principio de la Trilogía de Annabel, que consideran una obra que los definió por representar la fusión entre la música y su pasión por el cine y la literatura de Edgar Allan Poe y hasta los hermanos Grimm.

“El álbum se volvió sinónimo del tipo de banda que somos. Y es genial, porque esa era la meta cuando lo escribíamos. Los discos hasta ese punto se habían basado en la literatura y traíamos esa influencia, pero aún no habíamos contado nuestra propia historia.

Tomábamos otras historias y las retorcíamos, como con los cuentos de hadas de los Hermanos Grimm, pero nunca habíamos dicho: ‘Ok, inspirémonos en esta pieza y luego escribamos nuestra propia historia original’. Así que fue un gran desafío para nosotros, pero uno hacia el que siempre sentimos que estábamos creciendo. Ver ese disco en particular tan grabado en el tiempo junto a nosotros es muy gratificante porque era el objetivo y se convirtió en realidad”, expresó el cantante y guitarrista.

The Emptiness narra cómo la vida de El Artista se desmorona tras un evento trágico: la muerte de su amada Annabel, que lo lleva a un camino de tortura, dolor, delirios y encaminado al vacío. Todo representado en rolas como The Artist, The Thespian, The Lover y Annabel.

Dentro de estas rolas, hay una que definitivamente convierte a Shawn y la mayoría de la banda en una bestia.

Yo tengo un estilo muy particular de canción que disfruto más tocar en vivo. Y creo que, después de que te mencione esta canción, si prestas atención a la actuación, notarás mi nivel de energía; no es que no me esfuerce siempre, porque le doy con todo, todo el tiempo, pero verás que subo un escalón extra. Para este disco, es The Lover. Siempre he amado las canciones que hemos escrito con ese sentimiento; hay una canción en Where Myth Fades to Legend (2008) llamada The Most Profound Quiet que me da esa misma sensación porque empieza de inmediato y simplemente no se detiene. Me encantan las canciones que hacen eso”, compartió.

El resto de la historia se cuenta en los subsecuentes A Place Where the Sun Is Silent (2011) y Confessions (2015), un ciclo que definitivamente ya se cerró pese a que la rola Madeline, del EP The Lost Chapters (2018), llena algunos huecos en la trilogía. “Y es porque no sé qué tan fan sea de retroceder mucho en el tiempo, quizá corra el riesgo de picar las costillas de la nostalgia en lugar de honrarla”, aseguró.

Sólo faltó ver la Trilogía de Annabel en Teatro.

Después de muchos años, Shawn reveló que lo único que le faltó a su trilogía fue tener el apoyo suficiente para ver su historia en el teatro, con un cuarteto de cuerdas; culminar una novela gráfica que se quedó trunca y descartada, y hasta que un cineasta se interesara en hacer una adaptación.

“Sólo de esa manera me sentaría a continuar el proyecto. (Si Guillermo del Toro es fan) ¡llámenme!”, concluyó.

*mcam