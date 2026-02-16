Fallece Frederick Wiseman, maestro del cine documental

El cineasta documental estadunidense Frederick Wiseman falleció el lunes a los 96 años, confirmó un representante a la AFP.

Wiseman murió en su casa en Cambridge, Massachusetts, informó su productora, Zipporah Films.

Durante más de medio siglo, Wiseman, ganador de un Óscar honorario, capturó la rutina diaria de algunas de las instituciones más conocidas de Estados Unidos en decenas de documentales.

A través de su lente discreta, el trabajo cotidiano de una oficina de asistencia social o las tareas de limpieza de un zoológico municipal se convertían en algo tan apasionante como una película de acción, sin narrador ni entrevistas, recursos que evitaba de manera sistemática.

Un pionero del direct cinema

Pionero del cine independiente estadunidense, Wiseman filmaba con un equipo de tres personas y él mismo realizaba la edición y la producción. Sus películas, de entre una y seis horas de duración, conforman una epopeya singular sobre la vida institucional en su país.

“¿Y si el gran novelista estadunidense no escribiera novelas?”, tituló The New York Times en un perfil publicado en 2020, en el que describió su obra como “el equivalente contemporáneo más cercano” a la novela clásica.

Wiseman generó controversia con su primera película, Titicut Follies, que retrató la cruda realidad de un hospital psiquiátrico en Bridgewater.

Rodado en 1967, el documental mostró imágenes de maltrato a los pacientes, incluida una escena en la que un hombre era alimentado a la fuerza por un médico que fumaba mientras las cenizas caían en el embudo utilizado para darle comida.

Más de cuatro décadas retratando instituciones

A lo largo de su carrera dirigió más de 40 documentales sobre escuelas, hospitales, tribunales, museos, bibliotecas, cuerpos policiacos y compañías de danza, entre otras instituciones.

Entre sus obras más reconocidas destacan:High School

Hospital

Welfare

Public Housing

Estas producciones consolidaron su prestigio internacional y definieron un estilo de observación directa sin entrevistas ni narración en off.

En 2020 presentó City Hall, donde regresó a su ciudad natal, Boston, para observar el funcionamiento del gobierno municipal. Dos años después incursionó en la ficción con A Couple, inspirada en la relación y la correspondencia entre León Tolstói y su esposa, Sofía.

En una entrevista con la AFP en 2021, afirmó que la lista de instituciones sobre las que quería filmar era “interminable”.

Orígenes, censura y reconocimientos

Frederick Wiseman nació el 1 de enero de 1930 en Boston, Massachusetts. Se graduó en Derecho por la Universidad de Yale en 1954 y ejerció brevemente como abogado antes de dedicarse al cine; también impartió clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston en la década de 1960.

Fundó su productora Zipporah Films en 1967, año en que estrenó Titicut Follies, obra que fue prohibida durante más de dos décadas por tribunales de Massachusetts —hasta 1991— debido a su contenido, convirtiéndose en uno de los casos más emblemáticos de censura en el cine documental estadounidense.

A lo largo de casi seis décadas realizó más de 45 documentales centrados en instituciones públicas y privadas, entre ellos:

Hospitales: Hospital (1970)

(1970) Escuelas: High School (1968); At Berkeley (2013)

(1968); (2013) Fuerzas de seguridad: Law and Order (1969)

(1969) Museos: National Gallery (2014)

(2014) Bibliotecas: Ex Libris: The New York Public Library (2017)

(2017) Danza: La Danse (2009)

Su obra fue reconocida con el León de Oro a la trayectoria en el Festival de Venecia (2014), el Óscar Honorífico de la Academia de Hollywood (2016), la Beca MacArthur (1982) y la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos (1998), entre otros galardones.

Su filmografía, caracterizada por extensas duraciones y un minucioso trabajo de montaje —que él mismo realizaba—, ha sido objeto de retrospectivas en instituciones como el Lincoln Center de Nueva York y la Cinémathèque Française.

Con títulos recientes como City Hall (2020) y A Couple (2022), Wiseman mantuvo actividad creativa hasta avanzada edad, reafirmando su lugar como una de las figuras centrales del documental contemporáneo.

