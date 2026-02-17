56 días: ¡Cuidado con las red flags!

La actriz y cantante Dove Cameron sigue dando de qué hablar. Además de anunciar hace unas semanas su compromiso con el cantante italiano Damiano David, vocalista de Måneskin —quien le entregó un enorme diamante montado en un anillo de oro rosa—, está muy presente en la escena del entretenimiento al estrenar junto a su colega Avan Jogia 56 días. La serie, producida por James Wan, está basada en la exitosa novela homónima de la escritora Catherine Ryan Howard, calificada como un thriller psicológico erótico.

Cuando me ofrecieron el proyecto me sentí muy emocionada con Ciara (su personaje), porque no hay muchos papeles en este rango de edad que sean tan complejos para las mujeres. Generalmente tienes que esperar a ser mucho mayor para poder interpretar un papel tan denso y lleno de historia. No es frecuente que se me presente la oportunidad con un guion tan fenomenalmente escrito, un personaje tan asombroso y al mismo tiempo tan oscuro. Fue como la mantequilla perfecta para mi pan; saber que James Wan iba a ser parte de esto fue algo muy emocionante porque soy una gran fan”, contó en entrevista virtual con Excélsior Dove Cameron.

Por su parte, el canadiense Avan Jogia, a quien hemos visto en cintas como Zombieland y en Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City, confesó que lo que más le emocionó fue saber que James Wan, respetado director de cine de suspenso y terror, estaría involucrado como productor ejecutivo a través de su casa productora Atomic Monster.

James Wan es un gran atractivo para mí. Soy un gran fan de sus películas como director y me gusta el espíritu que crea con su compañía. Personalmente, me sentí muy atraído por el material y por poder interpretar a alguien tan complicado como Oliver”, compartió Jogia, de 34 años.

Una relación apasionada plagada de red flags

A partir de mañana, a Dove Cameron se le verá en la piel de Ciara Wyse, una chica misteriosa que conoce en un supermercado a Oliver Kennedy (Avan Jogia), con quien inicia rápidamente una relación amorosa plagada de pasión, pero también de muchas red flags.

Al ser una serie que muestra que ninguno es sincero con el otro, se les cuestionó qué señales de alerta son aquellas con las que ellos, en la vida real, ya no podrían continuar una relación.

“La rudeza”, contestaron ambos actores.

La gente que no entiende de límites y también la gente que se lanza a hacer cosas sin empatía alguna”, expresó Avan Jogia, actor de raíces indias que fue complementado por su colega.

“Eso es lo peor para mí. Creo que es la falta de empatía y de consideración. Esa es una enorme red flag”, compartió la actriz de 30 años.

56 días arranca presentándonos a dos detectives —una de ellas interpretada por la mexicana Karla Souza— que investigan el hallazgo de un cuerpo en un departamento de lujo. Al hacer su indagación, descubren que en ese lugar vivía Oliver y, a través de saltos en el tiempo, a lo largo de 56 días, el espectador entra en un juego perverso en el que nada es lo que parece. Se juega con la idea de si ese cuerpo hallado en una tina, ya diluido en una sustancia extraña, se trata del de él o el de ella.

La actriz mexicana Karla Souza participa en la serie 56 días.

El paso de Cameron y Jogia a la madurez prfesional

Si bien ambos comenzaron sus carreras en proyectos infantiles (Liv y Maddie de Disney Channel y Victorious de Nickelodeon), los dos tienen claro que con este proyecto dan un paso de madurez profesional.

Desde la perspectiva de una audiencia externa, esto parece un gran proceso de maduración o un salto salvaje. Sin embargo, la divertida realidad es que ambos tenemos 30 y tantos años y se siente normal ser parte de un proyecto en donde interpreto a una chica de mi edad”, expresó Dove Cameron, quien suma 47.5 millones de seguidores en Instagram.

Finalmente, los actores, quienes asistieron a la premier en Los Ángeles, compartieron cómo se ven hoy tras sus logros.

Yo cambio de géneros todo el tiempo. Me encanta hacer de todo: cine, televisión, teatro, música, escribir. Trato de simplemente hacer lo que tengo frente a mí y luego paso a lo siguiente. Pueden ser proyectos completamente diferentes”, compartió la actriz.

Avan Jogia fue contundente al señalar que no se clava en la percepción ajena, valorando más su deseo de exploración artística.

Si te preocupas demasiado por cómo te perciben, se empiezan a afectar tus elecciones. Siempre trato de hacer cosas que me hagan crecer. Puede parecer confuso para algunos porque dicen: ‘¿Por qué harías eso?, ¿ahora vas a dirigir una película?, ¿por qué escribes un libro de poesía?’. Ese es el resultado de que no me importe qué piensen los demás; sólo quiero hacer cosas que me inspiren”, concluyó el canadiense.

*mcam